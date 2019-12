Due mele al giorno abbassano il colesterolo? Ecco cosa è stato scoperto!

Una nuova ed incredibile scoperta nel campo della medicina e per quanto riguarda alcuni consigli per abbassare il colesterolo. Infatti è stato scoperto che due mele al giorno realmente aiutano a raggiungere questo obiettivo ed è stato confermato, dunque, il detto che “una mela al giorno toglie il medico di torno”.

A dimostrarlo è stato uno studio britannico che è stato pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition. E’ stato infatti confermato che quando i livelli di colesterolo sono più elevati allora bisognerebbe mangiare due mele al giorno per otto settimane di seguito. Questa abitudine riuscirebbe a darci sollievo con il nostro colesterolo alto. Lo studio è stato condotto su circa 40 pazienti in Gran Bretagna.

Essi erano di età compresa tra i venti ed i settant’anni ed è stato evidenziato che le persone che soffrono di ipercolesterolemia hanno potuto abbassare i valori del 4% seguendo questo consiglio. Sono state scelte come frutta da mangiare le renette del Canada ovvero una varietà molto ricca di polifenoli anche se comunque non è l’unica tipologia di mela che può offrire questi benefici.

E’ stato anche provato a far bere ad alcuni pazienti del succo di mele ma i risultati si sono avuti solo su coloro che realmente mangiavano il frutto.