Trattenere gli starnuti: ecco la pericolosità!

Lo starnuto non andrebbe mai trattenuto o soppresso in nessun modo, anche perché un modo per il nostro corpo di espellere sostanze irritanti, allergeni e batteri. Anche se andrebbe fatto all’interno del proprio gomito e non occluso dalla mano, proprio per evitare il contagio di altre persone.

Ma scopriamo a quali rischi potremmo andare incontro trattenendo anche un solo starnuto. Trattenere lo starnuto o peggio farlo sfogare nella gola, può provocare danni alla salute come: