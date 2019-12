Alzheimer: ecco come prevenirlo

Oggigiorno le terapie per curare l’Alzheimer possono solo in parte alleviarne i disturbi, ma non hanno alcun impatto sulla crescente evoluzione della demenza. Dunque, l’unico vero strumento per contrastare questa patologia resta la prevenzione, che parte con il riconoscerne i primi sintomi.

Innanzitutto partiamo con lo specificare che non si tratta di una malattia genetica, perché, nella maggior parte dei casi in questa patologia l’ereditarietà è un fattore minimo. Prevenzione SPORT. E’ stato scoperto che sono sufficienti 10 minuti di esercizio fisico aerobico lieve per aumentare gli impulsi neuronali a livello dell’ippocampo, proprio quelli deputati alle funzioni cognitive e mnemoniche che tendono ad essere perse con l’Alzheimer. L’attività fisica aumenta l’attività neuronale. GLICEMIA. In studi effettuati, è stato dimostrato che il ricorso a un ipoglicemizzante incrementa i livelli di BDNF (Brain derived neurotrophic factor) e fa aumentare le capacità mnemoniche. Un intervento di questo genere potrebbe tenere a bada non solo il diabete, con tutte le sue conseguenze, ma anche malattie neurodegenerative, come Alzheimer e Parkinson. Quindi tenere sotto controllo la glicemia può essere una buona prevenzione contro l’Alzheimer. FITNESS MENTALE. Il fitness mentale aumenta la produzione delle proteine cerebrali. Non è necessario strafare, ma, basta solo mantenere allenata la mente oppure, ad esempio, facendo le parole crociate. I pilasti contro l’Alzheimer Attività fisica : esercizi sia di forza che di resistenza, meglio ancora se fatti in compagnia per socializzare anche: camminare, fare ginnastica aerobica in acqua, palestra.

: esercizi sia di forza che di resistenza, meglio ancora se fatti in compagnia per socializzare anche: camminare, fare ginnastica aerobica in acqua, palestra. Check personale : tenere sotto controllo la pressione arteriosa, il peso, la glicemia e il colesterolo.

: tenere sotto controllo la pressione arteriosa, il peso, la glicemia e il colesterolo. Esercizi mnemonici: tenere allenata memoria e attenzione ad esempio facendo le parole crociate, leggendo libri, imparando una nuova lingua o uno strumento musicale. Sintomi Il sintomo primario dell’Alzheimer è manifestare disturbi di memoria, come dimenticare nomi e numeri di telefono. In particolare si tende a dimenticare le informazioni apprese recentemente. Altri segnali sono il dimenticare date e/o gli eventi importanti. Ovviamente nel caso degli anziani è più probabile che si verifichi una dimenticanza del genere senza però essere necessariamente affetti da questa patologia. Un altro campanello d’allarme potrebbe essere la difficoltà di concentrazione e i malati impiegano molto più tempo prima di svolgere un’attività. Un malato di Alzheimer può non ricordarsi la strada per tornare a casa. Può perdere il senso delle date, delle stagioni e del passare del tempo. Chi è affetto da Alzheimer può manifestare difficoltà nel seguire e/o nel partecipare a una conversazione. L’umore e la personalità delle persone che soffrono del morbo di Alzheimer possono cambiare nel corso della malattia. Possono diventare confusi, depressi, sospettosi e diventare facilmente suscettibili.