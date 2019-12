Colesterolo alto? Ecco scoperto un alleato

Il colesterolo alto è una condizione che affligge moltissime persone. Tra i vari cibi consigliati per tenerlo sotto controllo spunta un frutto.

Quello del colesterolo alto è un problema veramente molto diffuso, che può determinare diversi problemi alla nostra salute, nei casi più gravi anche la morte. Per questo motivo, è di fondamentale importanza fare sempre dei controlli medici periodicamente. Insomma come strumento di prevenzione.

C’è una differenza sostanziale tra il colesterolo cattivo, definito come “Ldl”, e il colesterolo buono definito “Hdl”. Il colesterolo cattivo ovviamente è quello più pericoloso e per questo motivo dovrebbe essere il più basso possibile. Dunque è di fondamentale importanza mantenerlo nel range più basso possibile. In questo modo riduce il rischio di problemi di salute più gravi come infarto o ictus.

Mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo è di fondamentale importanza per la prevenzione di patologie degenerative. Quindi è molto importante eseguire test di screening. Ovvero degli esami medici effettuati con periodicità al fine di curare tempestivamente questa patologia.

Per mantenere basso il livello di colesterolo, l’alimentazione e la dieta sono fattori fondamentali. Secondo uno studio eseguito da una equipe di medici nel Regno Unito, è stato affermato che mangiare due mele al giorno potrebbe ridurre il rischio di incorrere in infarto o ictus.

Da questa ricerca, infatti, è stato visto che consumando due mele al giorno il livello di colesterolo cattivo è diminuito. E’ risultato un rilassamento maggiore dei vasi sanguigni consumando le mele giornalmente.

Ovviamente la mela non è un frutto miracoloso, e quindi si consiglia sempre di non eccedere nelle dosi. Ancora, il consiglio è quello di rivolgersi ad un medico prima di iniziare questo percorso.

Inoltre, è da ricordare che il colesterolo si può prevenire andando a svolgere un’alimentazione corretta e bilanciata riducendo l’uso di alcuni alimenti. E mantenersi attivi praticando un minimo di movimento durante la giornata.