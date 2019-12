Pillola anticoncezionale e salute: fa male assumerla?

La pillola anticoncezionale è utilizzata da milioni di donne in tutto il mondo per evitare gravidanze indesiderate o anche per ragioni mediche. Nella maggior parte dei casi la pillola rappresenta un ottimo anticoncezionale.

La pillola ha anche altri vantaggi, che vanno oltre alla funzione contraccettiva come:

benefici sul ciclo mestruale, che risulterà essere più regolare, più breve, meno intenso e meno doloroso

è rapidamente reversibile

in genere è abbastanza economica

facile da usare

in una coppia non è causa di interruzioni durante l’intimità

A volte viene utilizzata nella cura di alcuni disturbi che causano forti sanguinamenti e dolori mestruali, o altri disturbi causati da squilibri ormonali. Alcune tipologie di pillole sono utili anche per combattere l’acne.

Essa, però, presenta anche degli svantaggi come:

la necessità di assunzione quotidiana

alcune donne manifestano effetti collaterali

in caso di errore nell’assunzione esiste il rischio di gravidanza

non protegge dalle malattia sessualmente trasmissibili

non può essere utilizzata se si è affetti da particolari patologie, come ad esempio problemi legati alla salute del cuore.

Tipi di pillole

Esistono fondamentalmente due tipi diversi di pillole:

pillola combinata, che contiene un estrogeno e un progestinico, quelle che si ritrovano maggiormente in commercio.

pillole esclusivamente a base di progestinico.

Le pillole in continuo sono note anche come pillole a ciclo esteso. Queste sono delle pillole che riducono il numero di cicli mestruali, o in alcuni casi li eliminano completamente. In altri casi le pillole a ciclo esteso possono essere di supporto nel caso di mestruazioni molto dolorose o troppo abbondanti.

Attualmente si hanno a disposizione diversi tipi di pillole a ciclo esteso. Ad ogni modo con un consulto medico sarà più facile determinare quella più adatta alle proprie esigenze.

Effetti collaterali e rischi legati all’assunzione della pillola

Tra gli effetti collaterali più comuni della pillola anticoncezionale ricordiamo:

mal di testa,

nausea,

dolore al seno,

sbalzi d’umore.

Questi effetti indesiderati in genere tendono a sparire entro pochi mesi di utilizzo, se dovessero persistere meglio rivolgersi ad un medico.

Spesso le donne temono di ingrassare prendendo la pillola, ma non è mai stato provato un legame tra l’assunzione della pillola e l’aumento di peso. Nonostante ciò però si può verificare la comparsa della cellulite a causa della ritenzione idrica.

Alcune donne temono che la pillola possa far aumentare il colesterolo, l’aumento del colesterolo dovuto alla pillola avviene in misura diversa a seconda del tipo di pillola e della concentrazione di estrogeni e progestinici in essa contenuta.

La pillola può far aumentare leggermente la pressione.

La pillola combinata aumenta invece il rischio di soffrire di alcuni disturbi. Alcuni di essi possono essere anche gravi:

trombosi venosa agli arti inferiori,

infarti e attacchi di cuore

calcoli alla cistifellea,

tumore al fegato ed al collo dell’utero.

L’effetto della pillola sul tumore al seno, al contrario, non è chiaro.

Controindicazioni

In tempi passati i medici consigliavano l’interruzione della al raggiungimento dei 35 anni, ma questa limitazione non è più seguita per le donne over 35 sane e non fumatrici.

Solitamente il rischio di complicazioni legate all’uso della pillola è comunque minimo, tra le varie problematiche si possono verificare: