Cosa succede a chi beve latte e aglio? Ecco l’incredibile risposta: lo sapevi?

Per far sì che il nostro organismo possa godere di numerosi benefici, gli esperti di alimentazione consigliano di assumere alcuni cibi davvero ricchi di eccellenti proprietà, che consentono di ristabilire un funzionamento corretto a livello digestivo (e non solo) e ripristinare un ottimo stato di salute. Tra questi c’è sicuramente il latte, che ha straordinarie proprietà benefiche e nutrizionali essendo ricco di calcio, vitamina D, B, A e di tutti gli aminoacidi che curano il nostro organismo e lo fanno stare bene. Un altro alimento che viene spesso consigliato è l’aglio, che ha delle eccellenti proprietà antibatteriche e antinfiammatorie nonostante rilasci un odore non esattamente piacevole.

Latte e aglio fa davvero bene? Ecco tutti i benefici

Ma quali benefici può portare l’accoppiata latte-aglio? Detta così può apparire come un’assurdità, ma al contrario l’assunzione di latte assieme all’aglio viene indicato come un rimedio portentoso per svariati problemi di salute, tanto è vero che viene definito come uno dei classici “rimedi della nonna”. E sono proprio le nostre nonne che hanno tramandato l’insegnamento del latte e aglio come eccezionale rimedio per le affezioni alle vie respiratorie, come ad esempio la comunissima tosse, proprio per l’ottima azione antinfiammatoria garantita dalla pianta. Latte e aglio è un rimedio ideale anche quando si è spesso colpiti da disturbi intestinali: il meteorismo, ad esempio, ma anche la stitichezza, fastidi che alla lunga possono risultare anche invalidanti.

Oltre a ciò, latte e aglio è una soluzione perfetta anche per mettere un freno alla caduta dei capelli. La presenza di numerose vitamine nel latte e i tanti sali minerali contenuti nell’aglio consentono di avere a disposizione un ottimo “mix” che va a rinforzare la radice e a rendere i capelli più luminosi e resistenti. Ma come fare per togliere l’odore una volta applicato questo composto? Basta usare un po’ di aceto di mele, come consigliato sempre dalle nonne. In più, latte e aglio sembra essere un rimedio molto gettonato anche per combattere l’acne ed eliminare i brufoli più fastidiosi. Infine, l’assunzione di latte e aglio produce effetti benefici anche al cuore e alle ossa.

Latte e aglio: come si prepara?

A questo punto non resta che capire come preparare latte e aglio. Prima di tutto bisognerà avere a disposizione una pentola, o quantomeno un recipiente, dove dovranno essere versati all’incirca due bicchieri di latte. Una volta superato questo “step”, è necessario aggiungere al latte nella pentola anche un bicchiere d’acqua e una decina di spicchi d’aglio, che in precedenza avremo provveduto a pulire accuratamente e a sminuzzare a dovere. Una volta completato, si può avviare la bollitura, facendo ridurre il liquido per circa dieci minuti. Quando il composto avrà ottenuto le fattezze di un infuso, sarà possibile completare l’opera con qualche cucchiaio di zucchero (non più di tre, ndr) e mescolare tutto con la giusta attenzione. Come precisato dagli esperti, prima di bere latte e aglio e godere delle sue numerose proprietà benefiche è meglio procedere all’eliminazione degli spicchietti d’aglio.