Le verdure contenti più fibra: ecco le migliori!

Per mantenerci in buona salute è di fondamentale importanza svolgere un’alimentazione corretta. Indispensabili per un’alimentazione bilanciata sono le verdure. Le verdure sono un degli alimenti necessari per la nostra salute in quanto apportano vitamine, minerali, antiossidanti, ma sono anche ricche di fibre. Le fibre sono molto importanti per il nostro corpo. La fibra può essere distinta in due gruppi, fibre solubili le quali sono in grado di rallentare l’assorbimento degli zuccheri assunti attraverso l’alimentazione o che sono già circolanti nel nostro corpo e prevengono anche i picchi glicemici, e poi le fibre insolubili che, invece, vanno ad agire a livello dello stomaco e dell’intestino, hanno un’azione protettiva ma non solo.

Verdure con un contenuto maggiore di fibra