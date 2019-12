Meno trigliceridi e più vitamina C? Conosciamo meglio la rosa canina!

La Rosa canina è una specie di rosa spontanea molto comune in Italia, è frequentemente ritrovabile nelle siepi e nei boschi. Viene chiamata anche rosa di macchia, o ancora, rosa selvatica. Le bacche dalle proprietà benefiche sono prodotte principalmente nel periodo tra ottobre e novembre.

Ha molti benefici basti pensare alle sue proprietà antinfiammatorie e vitaminizzanti, molto utilizzata per curare congiuntivite e asma, ma aiuta anche ad assorbire meglio il calcio e il ferro.

Proprietà della rosa canina

I germogli giovani hanno proprietà immunitarie, tendono a regolare la risposta immunitaria dell’organismo, svolgendo un’azione efficace contro tutte le forme di allergia.

La proprietà antinfiammatoria trova un importante impiego terapeutico nelle alterazioni delle mucose nasali, degli occhi e delle prime vie aeree con conseguente produzione di catarro.

Trigliceridi e vitamina C: rosa canina ottimo alleato

La rosa canina è un ottimo ingrediente naturale per prevenire e curare i malanni di stagione, è un’ottima alleata del sistema immunitario e le sue bacche hanno un alto contenuto di vitamina C. Secondo uno studio sostenuto in Spagna, si sostiene che la rosa canina possa essere quasi considerata miracolosa data la presenza elevata di polifenoli, vitamina E e carotenoidi. Questo concentrato di sostanze tutte antiossidanti, rende le bacche di rosa canina un’ottima soluzione per prevenire le infiammazioni e anche molto importanti per chi soffre di diabete.

Moltissimi sono anche i risultati che si sono ottenuti riguardo la riduzione dei trigliceridi nel sangue.

I benefici della rosa canina possono essere davvero tanti, in parte dovuti anche alla presenza della vitamina A, K e B. La si può usare anche in cucina, ad esempio per la preparazione di infusi o anche per una confettura.

Controindicazioni

Ci sono alcuni casi in cui bisogna fare attenzione a non assumerla, ad esempio se si è allergici al nichel, se si è in gravidanza e comunque se si è in fase di allattamento. In ogni caso prima di usare questo prodotto, si consiglia sempre di rivolgersi ad un medico specializzato che saprà sicuramente fornire maggiori informazioni in merito.