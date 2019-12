Pennichella e memoria: che collegamento c’è?

Quando si è molto impegnati c’è il rischio che il sonno diventi insufficiente e che si avverti una condizione di stanchezza non solo fisica ma anche mentale. Concentrarsi diventa molto difficile.

C’è una soluzione. Dopo pranzo, se si avverte la stanchezza e le palpebre si abbassano, non forzatevi a restare svegli a tutti i costi. Qualche minuto di riposo può essere di grande aiuto per rigenerare il cervello. Come sostiene anche la scienza.

Il riposo è fondamentale

Se non ci si riposa sufficientemente, il rischio è quello di veder diminuire le capacità di memorizzare.

La pennichella, per chi non dorme a sufficienza, è un sostegno fondamentale sulla memoria a lungo termine.

È questa che ci permette di portare immediatamente alla mente i nomi delle persone, come comportarci alla guida. L’ideale sarebbe riposarsi per circa 60-90 minuti, ma anche un tempo minore potrebbe essere ugualmente utile.

Riposare aiuta la memoria

Durante il sonno ad onde lente, i neuroni stimolati in veglia nel corso di un processo di apprendimento sembrano riattivarsi e rinforzare i loro collegamenti, favorendo i processi di memorizzazione.

Il sonno è una sorta di “rigenerante” per le cellule nervose, che nel corso della giornata si “riempiono” di informazioni. Quando si riposa verrebbero eliminati i collegamenti inutili che durante il giorno si creano tra le cellule nervose.

Se per molti giorni ci sottoponiamo ad un riposo insufficiente le prestazioni della nostra memoria calano. Un ulteriore effetto collaterale della mancanza di riposo può anche essere un aumento del peso anche se si svolge un’alimentazione corretta accompagnata da esercizio fisico.

Conclusioni

Si consiglia, quindi, di riposarsi anche solo per poco tempo dopo pranzo, quando possibile. In modo da mantenere la memoria in buono stato per un tempo maggiore.