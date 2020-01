Greta Thunberg, parla il padre.

Il padre della 16enne svedese che ha portato in piazza milioni di persone per manifestare contro il cambiamento climatico.

Per la giovane Greta, è stato un anno davvero molto movimentato, pieno di viaggi, di manifestazioni, e scioperi del clima.

Greta ha ricevuto tante dimostrazioni d’affetto, ma anche odio.

Ed è questo che preoccupa il padre della giovane sedicenne.

Svante Thunberg 50 anni, rivela che da quando la figlia è diventata un attivista la figlia è più felice.

Ridiamo, balliamo e scherziamo, ma sono preoccupato.

Dichiara il padre della giovane.

Prima di iniziare lo sciopero che l’ha resa famosa in tutto il mondo, la giovane Greta soffriva di una forte depressione, da tre o quattro anni.

<smise di mangiare, di parlare, di andare a scuola> racconta il padre.

Svante, poi inizia a parlare della sindrome diagnosticata alla figlia.

”La sindrome di Asperger, dice la aiuta a vedere la realtà fuori dagli schemi”.

Greta è un esempio per le generazioni del nostro paese.

Gli ambientalisti Italiano la citano nei loro bilanci di fine anno.

Quindi, il padre di Greta sembra essere molto preoccupato per alcune minacce, insulti, e parole denigratorie verso la giovane svedese.

Al momento sembra che Greta non abbia avuto nessun crollo nervoso, anzi sembra stare quasi divinamente.

Per lei il 2019 si è concluso in famiglia, ed è stato un anno molto intenso.

Ha tenuto circa 2500 eventi, in 150 nazioni

Ora racconta il padre, che Greta è molto felice a causa del suo attivismo.” Qualcuno può pensare che non sia normale, perchè ora è speciale e famosa.”

A preoccupare papà Thumberg sono in particolare le ”notizie false”, ”tutte le cose che la gente cerca di fabbricare”, ”l’odio che la gente genera”.

Greta affronta tute le critiche incredibilmente bene, non so come faccia ma ride per la maggior parte del tempo trova tutto questo divertente.

Dichiara il padre di Greta.