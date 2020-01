Ripulire il sangue dalle tossine è possibile? Ecco gli alimenti consigliati.

Aglio

L’aglio crudo è molto ricco di zolfo, che è un minerale essenziale per il nostro corpo, fondamentale per liberarsi delle tossine. Esso stimola il fegato a produrre degli enzimi disintossicanti per filtrare le tossine dal sangue. Inoltre, l’aglio uccide i batteri, i parassiti e i virus eventualmente presenti nell’intestino.

Mela

Le mele sono ricche di vitamine, minerali, e fibre. Le mele stimolano la produzione di bile e aiutano il fegato a liberarsi più facilmente delle tossine.

Barbabietole

Sono ricche di antiossidanti e altri nutrienti benefici, le barbabietole sono un ottimo modo per proteggere il corpo dai radicali liberi e stimolare il fegato a eliminare le tossine dal circolo sanguigno.

Prezzemolo

Il prezzemolo funziona come un diuretico. Permette ai reni di eliminare un quantitativo maggiore di tossine attraverso le urine.

Carote

Le carote sono ricche di vitamine, potassio e glutatione, che è una proteina che purifica il fegato. Per avere risultati maggiori si consiglia di mangiarli crudi, dato che la cottura distrugge gran parte del glutatione.

Verdure Verdi

Per verdure verdi si intendono spinaci, cavoli, broccoli. Essi sono potenti antiossidanti che aiutano a purificare l’organismo. Sono verdure ricche di fibre per purificare il tratto digestivo e ricchi di vitamine, minerali e altri potenti nutrienti.

Limone

I limoni sono un alimento ricco di sostanze nutritive e composti antiossidanti. Il limone attiva il fegato per eliminare le tossine. Bere acqua tiepida con limone al mattino è una buona abitudine per eliminare più tossine. I limoni sono ricchi di vitamina C, una vitamina di cui il tuo corpo ha bisogno per produrre glutatione, la proteina che purifica il fegato.

Semi di lino

Contengono omega-3 e acidi grassi che aiutano il corpo a combattere la glicemia. Inoltre, sono ricchi di fibre.

Basilico

Aiuta il fegato e i reni a eliminare le tossine. È un’erba che promuove la digestione e combatte le infezioni. La sua azione diuretica aiuta ad eliminare le tossine.

Mirtilli

Sono ricchi di antiossidanti, e hanno molte proprietà antinfiammatorie. Purifica il sangue dalle tossine e dai radicali liberi.

Avocado

Contrastano il colesterolo cattivo, abbassano la pressione sanguigna e contengono un alto livello di glutatione.

Coriandolo

Il coriandolo aiuta il nostro corpo a liberarsi del mercurio e di altri metalli pesanti che finiscono nel sangue attraverso il cibo o anche l’aria inquinata che respiriamo.

Acqua

Bere molta acqua per eliminare le tossine dal corpo è indispensabile.