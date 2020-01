Intolleranza al lattosio: ecco come si manifesta e quale dieta adottare.

Il lattosio è un disaccaride, ovvero uno zucchero costituito da due unità base che sono il D-glucosio e il D-galattosio, unite tra di loro mediante un legame β(1−4) glicosidico. Il lattosio è uno zucchero riducente, ed è presente quasi esclusivamente nel latte.

Si tratta di uno zucchero che per essere assorbito dal nostro organismo deve essere prima digerito, la sua digestione avviene grazie all’azione di enzimi specifici detti lattasi. Quando questi enzimi non sono prodotti in quantità sufficiente o non sono prodotti per niente, non siamo in gradi di digerire questo zucchero. In questo caso parliamo quindi di intolleranza al lattosio.

In età infantile il nostro organismo tende a produrre quantità maggiori di questi enzimi. Questo perchè il latte in questa fase della vita è l’alimento principale. Man mano andando ad assumerlo in quantità minori, anche gli enzimi verranno prodotti in un numero inferiore.

Sintomi dell’intolleranza al lattosio e dieta

Esiste un test a cui ci si può sottoporre per determinare se c’è nel soggetto un’intolleranza al lattosio o meno. Non si tratta di un test invasivo, permette di valutare se lo zucchero viene assorbito a livello intestinale. Il test generalmente ha una durata variabile. Esso può durare dalle 2 alle 3 ore somministrando lattosio ad un soggetto che è intollerante. Durante questo test si tiene conto anche del quantitativo di idrogeno presente.

I sintomi più comuni per chi è intollerante al lattosio possono essere: tensione addominale, diarrea, gonfiore e flatulenza.

La cura è molto semplice, è sufficiente eliminare il lattosio totalmente o in parte dalla dieta del soggetto in esame. Per le persone che devono eliminarlo completamente si consiglia di fare molta attenzione dato che il lattosio è contenuto, oltre che negli alimenti a base di latte, anche in alcuni alimenti in cui apparentemente questo non sembra essere presente, tipo:

cipolle

broccoli

uova

pere

negli insaccati

in alcuni farmaci

negli integratori alimentari

nel pane ed altri prodotti da forno

nei cereali per la prima colazione

purea di patate istantanea

margarina

caramelle, miscele per biscotti e torte

surgelati

Ad ogni modo è di fondamentale importanza leggere con attenzione le etichette, fare attenzione ai medicinali che si assumono e anche le pillole anticoncezionali.

Chi ha problemi di intolleranza al lattosio, è più soggetto a carenze di calcio e problemi legati alle ossa. Dunque si consiglia di includere nella dieta di questi soggetti formaggi con un contenuto bassissimo di lattosio, come ad esempio il parmigiano, ed integratori a base di calcio, si consiglia, inoltre, di includere nella propria dieta molti legumi, pesce, noci e ortaggi verdi. Tutto ciò sempre sotto consiglio medico. Mai iniziare cure a base di calcio di testa propria, dato che potrebbe essere molto pericoloso per la nostra salute.