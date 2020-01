Come curare la tosse in modo naturale? Ecco i sostituti dei medicinali.

Nel periodo invernale è molto frequente incorrere in raffreddori, sinusiti, influenza e in molti casi il tutto è accompagnato dalla tosse. E’ risaputo che la tosse può essere curata con dei medicinali, che sia grassa o secca, non fa differenza. Come sostituti dei medicinali, però, è possibile fare ricorso a dei metodi naturali per curarla.

Tipologie di tosse

La tosse è un segnale che il nostro corpo ci invia nel momento in cui le vie respiratorie, sono in sofferenza per qualche motivo, come per esempio presenza di virus o di allergeni. La tosse è un riflesso incondizionato che il nostro corpo mette in atto per eliminare l’agente che la sta causando. Esistono due tipologie di tosse:

– tosse secca: è la tipologia di tosse che si presenta quando si è affetti da un’allergia alle vie respiratorie o a causa di una forma virale. Ma può anche essere causata da polvere, aria secca, profumi forti, pollini, virus, sostanze chimiche presenti nell’aria. Questo tipo di tosse, si presenta senza la produzione di catarro, bisogna, quindi, fare il possibile per riuscire a bloccarla, così da non far irritare ancora di più la gola.

– tosse grassa: questa tipologia di tosse, può essere una conseguenza della tosse secca, oppure si può manifestare quando c’è una vera e propria infezione nelle vie respiratorie che può manifestarsi, ad esempio, sotto forma di bronchite, influenza o congestione nasale. In questo caso il nostro corpo cerca in tutti i modi di tirare fuori dalle vie respiratorie il catarro, per questo non deve mai essere soppressa, anzi, incoraggiata, aiutandoci anche con mucolitici, che ci agevoleranno nell’espettorare il muco prodotto.

Come curare la tosse senza l’uso di medicinali

Sciroppo Miele e Limone – per preparare in casa questo sciroppo non bisogna far altro che prendere un limone, raccoglierne il succo e metterlo in un pentolino e sul fuoco. Dopo che il succo sarà diventato caldo lo si va a versare in una ciotola in cui si aggiungerà mezzo bicchiere di miele. Mescolare bene tutti gli elementi, fino ad ottenere una consistenza semiliquida. Il tutto può essere versato in un vasetto sterilizzato posto in frigo. Basterà assumere un cucchiaio di questo composto in caso di tosse secca o grassa per attenuarla.

Infuso al Timo – il timo ha proprietà lenitive. Ciò che occorre è un cucchiaino di timo essiccato e tritato. Porlo sul fondo di una tazza e aggiungere 250 ml d’acqua bollente. Lasciare il tutto in infusione per un quarto d’ora circa. Si può bere la tisana tiepida per sedare la tosse, oppure la si può usare fredda per fare dei gargarismi in caso di mal di gola.

Impacco d’aglio – l’occorrente per questo impacco sono 3 teste di aglio e dell’olio di oliva. Mettere in un frullatore tutte le teste di aglio sbucciate e dell’olio. Il quantitativo di olio va misurato ad occhio, bisogna aggiungerne fino ad ottenere un composto cremoso. Spalmare la crema ottenuta su un tovagliolo di stoffa e posizionarlo sul petto, e sopra al tovagliolo si va ad appoggiare una borsa dell’acqua calda. Tenere più tempo possibile in posa per attenuare la tosse.

Tisana alla Liquirizia – questo è un metodo non adatto a chi soffre di pressione alta. Il procedimento per realizzare questa tisana è semplice basteranno delle radici di liquirizia messe a bollire con dell’acqua per qualche minuto. Questo ingrediente naturale agisce soprattutto sui muchi, sciogliendoli e liberando i polmoni dal catarro, alleviando così la tosse grassa.