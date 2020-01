E’ possibile sbarazzarsi delle vene varicose in modo naturale? Ecco la risposta

Le vene varicose sono delle vene ingrossate. Esse sono ormai incapaci di raccogliere il sangue periferico delle gambe e indirizzarne il flusso verso il cuore.

Questa malattia è causata da un malfunzionamento delle valvole delle vene stesse, che compromette l’efficacia del sistema safenico e favorisce il reflusso del sangue nei tessuti, con conseguente dilatazione delle vene.

Il sangue, tende a scivolare verso il basso, per la forza di gravità, e quindi tende a ristagnare nei tessuti.

Si tratta di un processo patologico lento ma che a lungo andare può provocare l’insorgenza di diverse complicazioni. Oltre ai semplici problemi estetici, le complicazione più gravi non sono difficili da riscontrare, come il rischio trombosi, flebiti o severa insufficienza venosa cronica.

Le zone più colpite sono le cosce e i polpacci. Le vene varicose possono provocare una sensazione di pesantezza, dolore e formicolio.

I fattori di rischio delle vene varicose

Familiarità

Postura: le vene varicose si verificano con una maggiore frequenza in persone che passano molte ore in piedi

Sesso: le varici colpiscono con maggior frequenza le donne

Obesità

Gravidanza

Quali sono i sintomi delle vene varicose?

I sintomi iniziali delle varici sono:

Sensazione di pesantezza alle gambe

Crampi notturni ai polpacci

Formicolii o prurito alle gambe

Dolori lungo il decorso delle vene

Gonfiore alle gambe

Man mano che passa il tempo i sintomi si possono aggravare e potrebbero manifestarsi:

Macchie brune localizzate generalmente nella parte inferiore della gamba a causa della fuoriuscita di sangue dalla vena.

Eczema.

Aree cutanee arrossate, dolenti o indurite sulla gamba.

Tromboflebite superficiale.

Ulcerazioni localizzate in genere in prossimità del malleolo.

Sanguinamento spontaneo o a seguito da un trauma che colpisce le varici.

Rimedi naturali per le vene varicose

L’aceto di mele. Esso è un ingrediente altamente depurativo e può migliorare notevolmente la circolazione delle gambe. Sono sufficienti due cucchiai di aceto di mele aggiunti in un bicchiere d’acqua. Applicare questo miscuglio prima di andare a dormire sulle zone affette da questo problema, massaggiando leggermente dal basso verso l’alto.

Olio d’oliva. L’olio d’oliva può essere utilizzato per dei massaggi. Aiuta ad alleviare il dolore e anch’esso, come l’aceto di mele, migliora la circolazione.

Peperoncino di Cayenna. E’ una spezia che contiene molta vitamina C e flavonoidi, che migliorano la circolazione e danno sollievo al dolore. Basta aggiungere un cucchiaino di peperoncino in polvere in una tazza piena d’acqua calda. Si consiglia di bere questa miscela due volte al giorno per un minimo di trenta giorni.