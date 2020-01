Quali sono le verdure più caloriche? Ecco quali evitare se si vuole dimagrire

Quando si vuole dimagrire e si vuol seguire una dieta bilanciata, la prima categoria di alimenti a cui siamo soliti pensare sono le verdure. Questo è corretto, si sa, che mangiare verdure fa bene alla nostra salute. Da non sottovalutare, però, che non tutte sono dietetiche, alcune di esse seppur presentando molti benefici per la nostra salute, hanno un quantitativo calorico superiore ad altre verdure, per questo motivo sarebbe meglio non esagerare nelle porzioni. Detto questo non è necessario eliminarle del tutto dalla nostra alimentazione, solo non eccedere nelle porzioni.

Le verdure che apportano più calorie

Le carote disidratate

Le carote al naturale sono considerate tra la verdura più dietetiche, ma il discorso cambia quando si parla, invece, di carote disidratate. 100 grammi di carote crude hanno un apporto calorico di 41 kcal, 100 grammi di carote disidratate hanno 340 calorie. Sono molto utilizzate ad esempio per degli aperitivi casalinghi, in sostituzione alle chips, però, non sono adatte per un regime alimentare dietetico.

Funghi secchi

Anche in questo caso i funghi sono una verdura molto dietetica se consumati freschi, non sono così dietetici se consumati secchi. Essi presentano circa 296 calorie circa ogni etto di prodotto edibile.

L’alga spirulina

L’alga spirulina, consumata principalmente in polvere, è un vero e proprio super food. Essa fornisce circa 290 calorie circa all’etto, ha molte proprietà benefiche, sono ricche di acidi grassi essenziali della serie Omega 3 e Omega 6. Fornisce calcio, betacarotene, molte vitamine tra cui quelle del gruppo B e vitamina D. Ha un effetto altamente energizzante.

Olive

Le olive hanno un apporto calorico di 142 kcal ogni 100 g, mentre quelle nere addirittura di 235 kcal. Anche se le olive forniscono “grassi buoni” di origine vegetale, è consigliabile non eccedere nel loro consumo quotidiano, considerando che dalla loro spremitura si ottiene l’olio, che è un ingrediente già ampiamente utilizzato nelle nostre cucine.