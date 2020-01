Colesterolo e formaggi. Si possono mangiare o fanno male?

1)Il gorgonzola: è un formaggio molto ricco di acqua. Contrariamente a quanto si pensa, questo formaggio contiene un quantitativo di colesterolo che non comporta un eliminazione totale dalla dieta. L’apporto è infatti di 70 mg di colesterolo per 100 grammi di prodotto. Esso può essere consumato tranquillamente una volta a settimana, senza eccedere nella porzione.

2)La ricotta: quella fresca è povera di colesterolo, contiene molte proteine, calcio ed è ricca di minerali. E’ uno dei formaggi magri migliori da inserire in una dieta sana e bilanciata. Contiene 51 mg di colesterolo per 100 grammi di prodotto. Si può mangiare anche due volte a settimana senza particolari problematiche.

3)La crescenza: E’ tra i formaggi con un più basso contenuto di colesterolo. 100 grammi di prodotto contengono solo 53 mg di colesterolo. Quindi può essere consumata anche più volte a settimana.

4)Il parmigiano: è uno dei formaggi che contiene più colesterolo, ma nonostante ciò essendo ricco di altri componenti indispensabili per il nostro organismo e soprattutto per le ossa, una piccola manciata sulla pasta, senza esagerare, non sarà deleteria per la nostra salute.

5)I fiocchi di latte: quelli più magri possono essere consumati fino a tre volte a settimana. Essi hanno poche calorie e quantitativi di colesterolo molto basso.

6)La mozzarella: ricca di fosforo, calcio, vitamina A e B2, contiene bassi livelli di colesterolo, circa 46 mg per 100 grammi di prodotto. Anche questo alimento può essere consumato due volte settimana, non di più.

7)La feta: è un formaggio ricco di proteine altamente digeribili ed è ricca fosforo, calcio e vitamine. Tipico formaggio greco. Fornisce circa 68 mg di colesterolo per ogni 100 grammi di prodotto. Deve fare attenzione, però, chi soffre di pressione alta, questo perchè è un formaggio ricco di sale. Ad ogni modo si può lasciare in acqua per qualche minuto prima di utilizzarlo, per eliminarne una parte.