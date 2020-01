Meningite, cos’è? Con quali sintomi si manifesta? Ecco cosa dice la medicina

Meningite è il termine con cui i medici indicano un processo infiammatorio a carico delle meningi.

Le meningi sono le membrane di rivestimento del sistema nervoso centrale che svolgono una funzione protettiva nei confronti dell’encefalo e del midollo spinale.

Cause della meningite

Le principali cause di meningite sono le infezioni virali, batteriche e fungine.

Tra le meningiti infettive, la meningite batterica è la più pericolosa in assoluto. Essa può avere delle conseguenze permanenti, e potrebbe addirittura causare la morte.

I sintomi sono svariati e comprendono: febbre alta, vomito, confusione, irritabilità, irrigidimento del collo, cefalea ecc.

Determinare se si è affetti o meno da meningite è molto difficile. La diagnosi non è immediata quasi in nessun caso, questo perchè i sintomi iniziali sono uguali a quelli di una semplice influenza.

Sintomi e Complicanze

A seconda dei sintomi, un medico specializzato, sarà in grado di determinare la causa della meningite, e soprattutto la sua natura.

Nei neonati e nei bambini molto piccoli, una meningite infettiva può manifestarsi con:

Febbre alta, caratterizzata da mani e piedi freddi

Vomito e mancanza di appetito

Irritabilità

Pianto continuo e molto acuto

Sonnolenza e scarsa reattività

Rigidità del collo e intolleranza alla luce

Rigonfiamento della testa

Convulsioni o crisi di epilessia

Colorito pallido

Nei bambini più grandi, negli adolescenti e negli adulti, la meningite infettiva si manifesta principalmente con mal di testa, mancanza di appetito e sonnolenza. Dopo qualche giorno si possono manifestare anche:

Febbre molto alta, contraddistinta da mani e piedi freddi

Nausea e vomito

Confusione e irritabilità

Dolori muscolari

Irrigidimento del collo

Pallore

Intolleranza alla luce

Convulsioni o crisi di epilessia

Sonnolenza

Questi sintomi sopraelencati sono i sintomi base che si manifestano nella prima fase. A lungo andare se non diagnosticata e curata in tempo si possono verificare delle complicanze. Tra queste:

Setticemia . E’ una condizione clinica grave, caratterizzata dalla presenza persistente di batteri nel circolo sanguigno. La setticemia è una conseguenza tipica della meningite batterica e spesso causa la morte dei pazienti.

. E’ una condizione clinica grave, caratterizzata dalla presenza persistente di batteri nel circolo sanguigno. La setticemia è una conseguenza tipica della meningite batterica e spesso causa la morte dei pazienti. Encefaliti o mieliti. Possono avere una moltitudine di conseguenze negative, sia temporanee che permanenti, come la perdita dell’udito, perdita di memoria, mancanza di concentrazione, disturbi dell’equilibro e della coordinazione, difficoltà nell’apprendimento, disturbi del comportamento, epilessia, difficoltà di espressione e anche la perdita della vista.

Diagnosi

Diagnosticare la meningite è molto difficile, sicuramente non è una diagnosi immediata.

Questa difficoltà risiede nel fatto che i primi sintomi sono gli stessi di una semplice influenza, per cui è difficile capire se si tratta di meningite o meno.

In genere, per il riconoscimento della meningite sono fondamentali degli esami accurati, esami del sangue, una puntura lombare e alcuni test specifici come la radiografia.

Trattamento

La meningite batterica e la meningite fungina richiedono in ogni caso il ricovero ospedaliero, la meningite virale, invece, può essere trattata anche a domicilio, questo solo quando è di lieve entità.

A seconda dell’entità e della natura della malattia verrà somministrata una cura specifica.