Napoli, scontro tra tre treni della metropolitana nella stazione di Piscinola

Evento gravissimo quello che è accaduto oggi a Napoli. Tre convogli della linea 1 della metropolitana di Napoli si sono scontrati fuori la stazione Piscionola intorno alle ore 8, causando 5 feriti. L’incidente ha riguardato un treno che dal deposito stava inserendo sul binario 1 e ha avuto uno scontro con un altro che stava procedendo sullo stesso binario e stava per entrare in stazione. Lo scontro ha interessato un treno con a bordo numerosi passeggeri a bordo che aveva appena lasciato il binario 2, incidente che avrebbe danneggiato tre porte del mezzo. I feriti, tra in quali il macchinista del treno che è stato portato con urgenza all’ospedale Cardarelli in stato di choc, riportando un trauma toracico e cervicale. Complessivamente ammonterebbero a 4 il numero dei feriti ricoverati in ospedale mentre altri dodici hanno ricevuto cure mediche sul luogo.

Le cause dell’incidente appaiono ancora ignote, con la polizia e i carabinieri intervenuti sul posto, indagano su quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto, la causa sarebbe da imputare al mancato rispetto del segnale di stop da parte del treno, che dal deposito stava per entrare nel binario 1. Questo treno si sarebbe successivamente scontrato con quello partito dal binario 2 in un secondo momento.