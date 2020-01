Rifiuti a Roma, Raggi avanti con la discarica

Virginia Raggi ha ribadito la sua opinione, ossia quella sulla scelta di Luca Carnevale. La sua strategia dunque rimane invariata; non a caso furono i tecnici del Campidoglio e della Regione a indurla a indicare la cava tra il XI e il XII Municipio. Infatti, secondo quanto affermato dalla cabina di regia fra La Pisana, Il Campidoglio e La Città Metropolitana, la prima cittadina di Roma aspetterebbe il parere di un organismo ufficiale, al fine di capire se le opinioni contrarie avanzate dalla Difesa, dall’Enac e dai dipartimenti comunali interessati, tra i quali spiccano Urbanistica e Ambiente, siano veramente di ostacolo alla sua delibera del 31 dicembre per indicare il sito.

La sindaca inoltre ha affermato di provare sicurezza riguardo i pareri preventivi che l’hanno portata a prendere questa decisione, avanzando l’ipotesi che decisioni così anguste sarebbero alla base di qualsiasi tematica.

D’altra parte però già otto consiglieri grillini intendono votare mozioni dell’opposizione per bloccare la discarica. Forti tensioni invece, si stanno avvertendo nella maggioranza grillina. Una prima dimostrazione di ciò, potrebbe arrivare anche oggi, dato che Pd e FdI hanno in programma due mozioni su Monte Carnevale. Inoltre, lo stesso dipartimento all’Urbanistica ha comunicato alla sindaca Raggi che è necessario votare in consiglio una variante per dare il via libera alla discarica.