Cos’è il pomelo e che benefici apporta questo frutto? Scopriamolo insieme

Il pomelo, anche conosciuto come pummelo o pampaleone è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle Rutaceae. Questo frutto oltre a contenere nutrienti dalle proprietà benefiche per il nostro corpo è anche considerato un potente afrodisiaco.

Contrariamente ad altri agrumi, il pomelo non ha una forma sferica, ma viene definito piriforme. La buccia è liscia, verde chiaro, o anche rosata, mentre la sua polpa ha colorazioni differenti che vanno dal giallo al rosa,fino al rosso. Il suo peso può arrivare anche ad 1-2 kg.

Quando il frutto è ben maturo il gusto è molto piacevole, più dolce dell’arancio amaro e non è acido. Ogni spicchio del frutto è abbastanza grande, presenta dei semi piccoli, e la buccia essendo abbastanza spessa è anche facile da rimuovere.

E’ sicuramente un frutto che non si trova facilmente nel nostro Paese. esso è molto diffuso in Cina, dove viene consumato fresco, o anche impiegato per la produzione di succhi, ma anche per condire insalate di frutta o di verdure.

Valori nutrizionali

Il pomelo apporta circa 30-40 Kcal per 100 grammi di prodotto. Presenta un basso contenuto di proteine e lipidi, la maggior parte delle calorie sono fornite dagli zuccheri semplici in particolare dal fruttosio.

Ha un elevato contenuto di vitamina C, con un buon contenuto anche di vitamina A e tracce di vitamina B1, B2, B3 e B6.

Tra i sali minerali è quello più abbondante è il potassio. Inoltre contiene acido folico e betacarotene.

Benefici del frutto