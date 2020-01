Alba di fango a Castel Giubileo, frana su una palzzina

Attimi di paura e terrore misti a fango hanno animato l’alba di questa mattina a Castel Giubileo. Infatti, verso le ore 5.30 del mattino, una frana si è abbattuta su una palazzina di 4 piani. Ad esserne interessato è stato lo stabile ai civici 157 e 159, con quest’ultimo che ha riportato i danni maggiori.

Difficili sono state le operazioni di soccorso, in particolar modo gli accessi alle case, ostruiti da melma e detriti. Al fine di portare in salvo gli abitanti del complesso abitativo, rimasti incastrati in casa, si sono mobilitate le squadre 6A e 10A dei Vigili del Fuoco, coaudivate dagli agenti di polizia del Commissariato Fidene Serpentara e dal III gruppo Nomentano della Polizia Locale.

Per motivi di sicurezza, è rimasta fuori anche un’ambulanza e i servizi sanitari del 118: nell’accaduto non sembrano esserci stati feriti. Tuttavia, secondo quanto rilasciato in un’intervista da una donna residente al civico 157, la paura è stata molta. Infatti, la donna pare di aver sentito un forte botto. Il marito della donna ha aggiunto che gli hanno consentito di portare via i propri effetti personali, poiché i danni alla casa sono stati molto limitati, ottenendo di fatto una sistemazione temporanea presso il circuito di assistenza del Comune.