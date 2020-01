Bere acqua prima di andare a letto: ecco perchè dovresti farlo

Bere un bel bicchiere d’acqua prima di andare a dormire è di fondamentale importanza per il benessere del nostro organismo.

E’ risaputo che l’acqua è un elemento indispensabile sia per la nostra vita che per il benessere dell’organismo. Consumare il giusto quantitativo di liquidi nell’arco della giornata è molto importante affinché il nostro corpo funzioni correttamente.

Il nostro corpo è costituito per 2/3 da acqua e quindi per restare in buona salute ha bisogno di essere idratato, ciò è fondamentale per il corretto funzionamento di tutti gli organi.

Nonostante sia chiaro a tutti che l’acqua è fondamentale, molto spesso si evita il suo consumo la sera prima di andare a letto. Il motivo spesso è legato al volontà di dormire tranquillamente senza doversi alzare nel cuore della notte per urinare.

Ecco perché è importante bere prima di andare a letto

Bere un bicchiere d’acqua sia al risveglio che prima di andare a dormire sembrerebbe avere molti benefici sulla nostra salute. Eccone qualcuno.

Mantiene l’omeostasi. Bere un bicchiere d’acqua prima di coricarsi aiuta a mantenere costante il livello di liquidi nel corpo durante la notte. In questo modo gli organi lavoreranno meglio e al mattino ci si sentirà più riposati e più in salute.

Effetto dimagrante. Bere acqua prima di andare a dormire è fondamentale per dare una scossa al metabolismo, meglio se fredda, ovviamente senza esagerare. Per riportare il corpo a temperatura ottimale, il corpo brucerà calorie.

Agevola la digestione. Bere prima di dormire rende più semplice la digestione, evitando in questo modo la sensazione di gonfiore al mattino.

Purifica l’organismo. Nel corso della notte avvengono dei processi di disintossicazione e l’acqua consumata favorisce il loro avvenimento. Inoltre bere prima di andare a dormire favorisce l’espulsione delle tossine in eccesso, accumulate durante la giornata.

Dunque adesso è più chiaro perchè bisognerebbe consumare almeno un bicchiere d’acqua, meglio se naturale e fredda, prima di andare a dormire. Il quantitativo di acqua che si dovrebbe assumere varia da persona a persona. Ad ogni modo si consiglia di non esagerare, altrimenti durante la notte ci si sveglierà con maggiore frequenza.

Inoltre, è bene ricordare di non consumare molta acqua fredda, e velocemente, per evitare di bloccare la digestione, sarebbe molto pericoloso.