Cosa succede quando si mangiano troppe mandorle? Ecco la risposta

Le mandorle rientrano nella frutta secca. Si tratta di un frutto con una moltitudine di proprietà benefiche per la salute del nostro organismo.

Tra i vari benefici è da menzionare la loro capacità nella prevenzione del diabete, nel contrastare il colesterolo cattivo, favorendo invece quello buono e, ancora, sono in grado di ridurre il grasso in eccesso.

Dunque mangiare le mandorle può rivelarsi una buona idea per restare in salute. Ma attenzione! Meglio non esagerare nelle dosi di assunzione, in quanto, come tutti gli altri alimenti, pur trattandosi di un alimento sano, può presentare delle controindicazioni.