Rifiuti Roma: bocciata la nuova discarica nella Valle Galeria 12

La futura discarica della Capitale nella Valle Galeria a Monte Carnevale, proposta nella delibera dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha riscontrato una battuta d’arresto, a causa della decisione del M5s che ha subito una rottura e di conseguenza una buona parte dei consiglieri, 12 in totale hanno deciso di votare contro la proposta della Raggi.

Risulterebbe essere la prima volta che la sindaca “vada” sotto in Assemblea, non raggiungendo la maggioranza necessaria. Infatti nella seduta di oggi dell’Assemblea Capitolina, fra i favorevoli e gli astenuti, solamente in tre si sono opposti alle mozioni di Fratelli d’Italia e Partito Democratico che obbligano di fatto la sindaca romana a revocare il provvedimento di giunta del 31 dicembre e localizzare da un’altra parte il nuovo sito per lo smaltimento dei rifiuti di Roma. Secondo quanto riportato da alcune fonti provenienti dalla cerchia di Virginia Raggi, risulterebbe essere assai difficile che la sindaca torni sui suoi passi in merito alla decisione di scegliere la discarica a Monte Carnevale, malgrado il voto a sfavore dell’Assemblea Capitolina. In base a quanto dichiarato dal Palazzo Senatorio, non ci sarebbero i rischi di tenuta dell’amministrazione.

La mozione più manifestata dai pentastellati è stata quella di Fdi che nel suo testo esigeva semplicemente di ritirare la delibera: su 26 membri del gruppo capitolino non sarebbero compresi il presidente Marcello de Vito e la sindaca Raggi.