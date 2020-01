Come ottenere fin da subito successo con nuovo canale su Youtube

Se avete un canale su Youtube e volete avere successo dovete prestare attenzione a ogni minimo dettaglio dello stesso e ottimizzare il profilo affinché questo diventi interessante agli occhi degli utenti.

Un errore che fanno molti neo Youtuber è quello di creare il canale, caricare qualche video e iniziare a sponsorizzarlo cercando di farlo conoscere anche su altre piattaforme, spesso il risultato è un basso riscontro e poche visualizzazioni sul contenuto e sul profilo.

Questo accade perché non si presta la giusta attenzione alla presentazione visiva del canale e alla qualità dei contenuti, prima di lanciarvi sui social e farvi conoscere da un pubblico più ampio, provate a seguire questi consigli, vi aiuteranno a ottimizzare il canale e ad ottenere più visualizzazioni.

Quelli che state per leggere sono dei suggerimenti che servono a lanciare il canale per creare una base di followers e ottenere un aumento delle visualizzazioni.

Avere un’idea progettuale definita

Aprire un canale generico e senza un motivo alla base è il primo errore in cui non bisogna cadere. Se desiderate che gli utenti lo vedano e vi seguano, dovrete avere idee precise e un progetto da sviluppare.

Perché un utente dovrebbe seguire voi e non un altro canale della stessa nicchia? Per dare una risposta a questa domanda, dovrete lavorare sulla vostra idea e poi proporla al meglio.

Scegliere il nome del canale

Il nome del canale deve rispecchiare il brand insieme ad un URL personalizzato, nella fase di apertura compilate tutti i campi in modo che sia facilmente riconoscibile e rintracciabile.

Per ottenere visualizzazioni e iscritti, gli utenti devono potervi seguire facilmente, prestate molta attenzione a questa fase.

Realizzare una copertina e organizzare la struttura del canale

L’immagine di copertina è molto importante e deve colpire il pubblico comunicando i punti essenziali che rispecchiano il brand, rendendo il progetto facilmente riconoscibile.

Potete organizzare la struttura del canale inserendo messaggi, headline, call to action e qualunque cosa migliori e favorisca l’esperienza dell’utente.

Inoltre, deve essere facile da consultare, per cui fanno sfruttati i moduli messi a disposizione, inserendo i video caricati, i più popolari, i live stream, le attività recenti e delle playlist.

Ottimizzare il profilo

Infine, ottimizzate il profilo in ogni sua parte, ricordate di inserire le descrizioni nei video, i metatag e i metatitle, molto importante è scegliere accuratamente le keywords da inserire nei titoli per farsi trovare all’interno del motore di ricerca e ottenere maggiore visibilità. A tal proposito, vi suggeriamo di rivolgervi a un esperto di SEO per Youtube che possa aiutarvi a mettere in atto tutte quelle strategie utili a aumentare la visibilità del canale e ottenere più iscritti.

Aumentare velocemente le visualizzazioni sul canale

Quando si apre un nuovo canale, ottenere un buon numero di iscritti e di visualizzazioni è difficile, c’è bisogno di molto lavoro e di costanza, ma esiste una soluzione a questo problema.

Come aumentare visualizzazioni reali italiane sul nuovo canale Youtube? Acquistandole da un servizio affidabile e certificato di aumento visualizzazioni Youtube che vi permette di avere una base di iscritti e un di views da cui partire.

Anche 1.000 iscritti possono fare la differenza quando si lancia un nuovo canale, avere la possibilità di ottenerli velocemente permette di investire maggior tempo ed entusiasmo nell’ottimizzazione del canale e nella creazione dei contenuti.

Inoltre, una base di iscritti e di visualizzazioni favoriscono una propagazione più veloce del canale e dei contenuti, ottenendo un buon riscontro in poco tempo. Vale la pena provare.