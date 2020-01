Novità sconvolgenti quelle sull’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne deceduto a Roma tra la notte del 23 e il 24 ottobre a causa di un colpo mortale alla testa da arma da fuoco. Infatti, sarebbero sei le persone che hanno subito un rinvio a giudizio. La procura di Roma ha disposto e ottenuto il giudizio immediato per Anastasiya Kylemnyk, Giovanni Princi, Valerio Del Grosso, Paolo Pirino, Marcello De Propis e Armando De Propis.

gli imputati sono stati incriminati per i seguenti crimini: Del Grosso e Pirino sarebbero rispettivamente esecutore materiale dell’omicidio il primo e complice il secondo. Su De Propis, quest’ultimo rinviato a giudizio, sarebbe accusato di aver trovato l’arma che avrebbe causato la morte di Luca Sacchi, oltre a lui, rinviato a giudizio anche suo padre Armando. Per quanto concerne la fidanzata e l’amico di Sacchi, rispettivamente Anastasiya Kylemnyk e Princi, questi due vengono imputati per il reato della presunta compravendita di 15 chili di marijuana da del Grosso e Pirino la notte del’omicidio.

Oltretutto ai due viene contestata la detenzione della mazza adoperata per aggredire Sacchi e la sua fidanzata. Secondo quanto riportato dalla ricostruzione dell’accaduto da parte degli inquirenti, Sacchi, Kylemnyk e Princi avrebbero tentato di comprare la marijuana da Del Grosso e Pirino. Come prova per poter effettuare l’acquisto, Kylemnyk avrebbe fatto vedere ai due malviventi uno zaino contenente moti soldi al suo interno (all’incirca 70 mila euro secondo le intercettazioni). Del grosso dopo essere andato via per andare a prendere la droga da De Propis, avrebbe cambiato idea e dunque di voler rubare lo zaino con i soldi.