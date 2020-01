Combattere l’ansia con il ballo? Ecco la verità

E’ stato associato al ballo una riduzione dell’ansia e della depressione. Ballando si scaricano le tensioni e le preoccupazioni che si accumulano durante il corso della giornata. Ci si sente più allegri si ha più voglia di vivere. Oltre a questo aspetto mentale, ovviamente ricordiamo che ballare aiuta a mantenersi in forma, si tonifica e si perde anche peso.

Si tratta di un ottimo modo per mantenere giovane il cervello.

Ballare per prevenire ansia e depressione

Ormai è risaputo che praticare uno sport è un ottimo modo per prevenire attacchi di ansia e per contrastare la depressione.

Quando si pratica uno sport si ha una scarica di endorfine che vanno a migliorare il nostro umore.

Ancora meglio se si praticano balli di coppia. Ballare in coppia mantiene giovane il cervello oltre che prevenire l’ansia.

Esistono varie tipologie di ballo, ma qual è il più consigliato? Praticare balli di sala è perfetto, non necessariamente in coppia. Questo è un ottimo modo per conoscere nuove persone e interagire.

In alternativa, se non ci si sente pronti a praticare questo sport in coppia, si può iniziare dai balli di gruppo, in questo caso l’interazione è presente ugualmente, ma in misura minore non dovendosi rapportare direttamente ad una persona estranea.

Consiglio

Anche se è ormai un dato di fatto, oggigiorno, che ballare sia un ottimo aiuto in caso di periodi di forte stress o di depressione, se si soffre di attacchi di ansia o di depressione vera e propria, è opportuno rivolgersi ad un medico esperto.

Solo con il suo aiuto sarà possibile valutare come agire per tornare a vivere in modo sereno. Il ballo è sicuramente un ottimo alleato, ma se si tratta di una patologia conclamata solo il ballo non risolverà nulla, purtroppo.

Il ballo può essere considerato solo come un aiuto, non come una cura.