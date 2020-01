“Whatsapp non funzionerà più su questi telefoni”: ecco la lista che nessuno si aspettava

Una notizia sconvolgente per tutti coloro che utilizzano Whatsapp quotidianamente e che adesso rischiano di dover cambiare telefono per il semplice fatto che l’azienda ha deciso di non dare più la possibilità di utilizzare l’app. Il problema nasce da una serie di aggiornamenti che l’app sta per rilasciare e che su alcuni dispositivi potrebbero dare diversi errori. A questo proposito dunque Whatsapp sarà eliminato perchè non può rischiare di portare danni ai telefoni.

Dal prossimo 1 Febbraio saranno infatti diversi i telefoni Android che non saranno più in grado di far funzionare Whatsapp. Si tratta di dispositivi vecchi che montano, appunto, una versione troppo vecchia del sistema operativo Google e, nonostante vi siano alcune app che continuano a funzionare, Whatsapp ha deciso di abolirli dai propri sistemi.

A far parte dei telefoni eliminati da Whatsapp vi sono tutti quei dispositivi Android che montano un sistema operativo aggiornato alla versione 2.3.7. Per capire quale firmware monta il nostro telefono dobbiamo andare su Impostazioni, Informazioni ed Aggiornamento software. Nel caso in cui il vostro dispositivo sia fermo a questa versione dovrete provare ad aggiornarlo o sarete costretti a cambiare telefono per continuare ad utilizzare Whatsapp.