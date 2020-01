Mangiare zucca tutti i giorni: cosa succede al nostro corpo?

La zucca è un ottimo alleato per la nostra salute. Si tratta di un ortaggio ricco di proprietà benefiche.

La zucca appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae e ne esistono numerose varietà che si differenziano tra loro per colorazione e forma, principalmente, mentre le proprietà nutrizionali sono più o meno simili per tutte.

Andare a consumare in modo regolare la zucca è di fondamentale importanza affinché si possa godere appieno dei suoi numerosi benefici.

Si tratta di un ortaggio tipico dell’America centrale, ormai largamente coltivato in tutto il resto del mondo. In Italia le regioni maggiori produttrici risultano essere le regioni nordiche, infatti essa viene molto spesso utilizzata per la preparazioni culinarie. Ma anche al Centro e al Sud è molto apprezzata, e quindi molto utilizzata.

Proprietà e benefici della zucca

La zucca grazie ai suoi eccellenti valori nutrizionali e alle sue numerose proprietà è uno degli ortaggi che non dovrebbe mai mancare in una dieta sana ed equilibrata. E’ adatta anche a chi segue un regime dietetico ipocalorico. Il costituente principale della zucca è l’acqua, la sua percentuale generalmente varia da specie a specie, ma è particolarmente abbondante.

Oltre l’acqua troviamo tanti altri costituenti in particolar modo le fibre e i minerali, oltre che le vitamine. I minerali maggiormente presenti sono il fosforo, il calcio, il potassio, lo zinco, il magnesio e il selenio.

Come già accennato anche le vitamine sono molto presenti. Tra tutte le vitamine quella di maggiore rilievo è il betacarotene, non che responsabile del caratteristico colore arancione intenso dell’ortaggio stesso. Il betacarotene è un potente agente antiossidante, fondamentale per la nostra pelle, ed è il precursore della vitamina A. Oltre la vitamina A sono presenti anche vitamine del gruppo B tra cui B1, B2, B3, B5 e B6, e anche la vitamina C, necessaria per il corretto funzionamento del sistema immunitario.

Proprietà nutrizionali

La zucca essendo ricca di minerali e vitamine è un ortaggio che andrebbe consumato con frequenza, ovviamente sempre rispettando i limiti senza mai eccedere. Ha un gusto particolarmente dolce rispetto agli altri ortaggi e è povera di grassi e calorie.

Infatti, la zucca fornisce solo 26 Kcal per 100 grammi di prodotto crudo. E’ un alimento adatto a tutti, anche a pazienti diabetici e per chi sta seguendo una dieta ipocalorica.

Perché mangiare la zucca fa bene?

Grazie all’elevata presenza di acqua, la zucca è utile per combattere la ritenzione idrica e la fastidiosa cellulite andando a favorire la diuresi.

Essendo ricca di fibre è un’ottima alleata per coloro che soffrono di stitichezza, rendere agevole il transito intestinale. Ottima anche contro la colite.

Il contenuto estremamente basso di calorie, grassi e zuccheri la rende un alimento perfetto anche per pazienti diabetici e per chi segue una dieta dimagrante. Essa favorisce il senso di sazietà proprio per la presenza di fibre e acqua.

La zucca è un buon strumento di prevenzione nel caso di patologie cardiovascolari, dato che è ricca di grassi buoni come ad esempio gli Omega-3, che determinano un abbassamento dei livelli di colesterolo nel sangue.

Ancora, la zucca è un alleato per la nostra pelle data la presenza del betacarotene nella sua composizione. Il betacarotene è un potente antiossidante che contrasta l’azione dei radicali liberi e previene l’invecchiamento cellulare.

Conclusioni

Dopo aver elencato le numerose proprietà benefiche di questo ortaggio, si può tranquillamente affermare che mangiare la zucca più volte a settimana non determinerà alcun problema alla nostra salute. Ci teniamo però a ricordare che eccede con le porzioni e con la frequenza di utilizzo di un prodotto, seppur sano, non è mai una cosa consigliata. Per cui il nostro consiglio è di consumarla in modo corretto e bilanciato, senza abusarne.

Presenta delle controindicazioni solo per persone che presentano allergie e/o intolleranze. In altri casi non sono state riscontrate particolari controindicazioni. Solo in caso di abuso potrebbe svolgere un’azione lassativa per la presenza di fibre.