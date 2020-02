Mangiare limoni tutti i giorni: ciò che accade è incredibile!

Il limone è un albero appartenente alla famiglia delle Rutaceae. Il nome limone si riferisce sia all’albero che al frutto in sé.

Il limone è un agrume particolarmente apprezzato, molto utilizzato come condimento, ma non solo, esso può essere utilizzato per tante preparazioni culinarie, per la pulizia della casa, come disinfettante, come componente di ricette cosmetiche, maschere di bellezza, insomma ha tantissimi utilizzi sia alimentari che non.

Il limone è conosciuto e ampiamente diffuso in tutto il mondo. Viene coltivato in gran parte dell’Europa. Anche in l’Italia questi agrumi sono comunemente prodotti. Tra le varie regioni, quelle con una produzione maggiore risultano essere la Sicilia, la Campania e la Calabria.

Cosa succede se mangiamo il limone ogni giorno

Mangiare il limone tutti i giorni non determina alcune effetto negativo sulla nostra salute, sebbene sia importante ricordare che un eccesso non è mai consigliato, specialmente a pazienti che manifestano patologie particolari.

Si tratta di un agrume che fornisce circa 30 kcal per 100 grammi di prodotto consumato. Ottimo da utilizzare anche per chi segue un regime dietetico ipocalorico.

Il componente principale del limone è sicuramente l’acqua. Oltre l’acqua ritroviamo tanti altri nutrienti tra cui vitamine, minerali, antiossidanti e anche fibre. La presenza della vitamina C rende più agevole l’assorbimento del ferro da parte del nostro organismo, inoltre contrasta l’azione dei radicali liberi e migliora il sistema immunitario.

L’acido citrico, componente molto abbondante nel limone, ha un’azione antiossidante, antibatterica e diuretica.

Un’altra sostanza molto presente nel limone è il betacarotene, che è il precursore della vitamina A, di fondamentale importanza per la vista e gli occhi, per la crescita e per la riparazione cellulare.

Dunque consumare ogni giorno il limone permette di introdurre nel nostro organismo un buon quantitativo di queste sostanze benefiche.

Il limone, date le sue proprietà antiossidanti, favorisce la depurazione dell’organismo dalle tossine accumulate e facilita il processo digestivo, stimolando la produzione dei succhi gastrici.

Permette di ridurre il colesterolo. Il limone sembrerebbe determinare un abbassamento dei livelli di colesterolo nel sangue.

Conclusioni

Per concludere, quindi, ribadiamo che non esistono dei danni reali che potrebbero essere dovuti al consumo di limone. Dunque, consumare il limone ogni giorno apporta numerosi vantaggi per il nostro organismo.