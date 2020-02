Metro Barberini: martedì dopo quasi un anno riapre la fermata, ma solo in uscita

L’incubo della Metro Barberini a roma sembrerebbe essere giunto al capolinea. Infatti, è da poco arrivata la notizia ufficiale dell’Atac che comunica la riapertura della metro, snodo centrale della linea A verso il centro storico.

Sono passati dieci mesi dalla chiusura della fermata della metro, lasso di tempo in cui erano stati proposti una miriade di trattati e false speranze, fino a quando non sono giunte le disposizioni con il nulla osta che recava la firma del Ministero dei Trasporti.

L’orario della riapertura sarà verso le 5.30 del mattino, tuttavia, si tratterà solamente del flusso in uscita. Perciò gli utenti non potranno usufruire dei treni in ingresso ma solamente scendere alla stazione. la motivazione è legata al fatto che le scale mobili in particolar modo due delle sei presenti sono in fase di manutenzione.

Tuttavia la ciusura della metro ha causato non pochi problemi. Infatti, durante questo lasso di tempo i negozianti della zona hanno un subito un decremento delle vendite, che in base ai loro calcoli si attesterebbe attorno ad un 40%, in base alla tipologia di esercizio. Chi ne ha risentito di più sono stati prevalentemente i ristoranti, schiacciati dalla concorrenza, i bar che si concentrano prevalentemente sul caffè preso al volo dal cliente di passaggio. E infine anche tutti quegli esercizi che forniscono il medesimo servizio, come i 2money exchange” per i turisti.