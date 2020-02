Pagamento tramite POS con carte contactless: attenzione a questa truffa!

Attenzione alla truffa. E’ molto rischioso infatti, secondo quanto è stato affermato tramite un video, pagare tramite carte contactless. Esse infatti si prestano molto facilmente ad essere truffate. Quando si paga con carta di credito o bancomat, se si usa una carta standard, essa viene inserita all’interno del Pos e quindi si deve digitare il codice segreto per poter confermare il pagamento. Questo non avviene con le contactless che hanno bisogno semplicemente di essere avvicinate al dispositivo per la conferma.

Spesso, addirittura, non vi è nemmeno bisogno di digitare il codice. Infatti se il pagamento non supera i 25€ lo stesso non viene richiesto. Mediamente una carta su sette è ormai tecnologica e non richiede di essere inserita all’interno del lettore per effettuare i pagamento. Ma quali sono le truffe per le contactless?

Secondo quanto viene spiegato da un video che mettiamo qui sotto, chiunque sia dotato di un pos portatile potrebbe tranquillamente avvicinarlo alle vostre tasche e confermare un pagamento senza che voi ve ne accorgiate. Infatti, come detto poche righe sopra, se la somma non supera i 25€ non vi sarà alcun bisogno di inserire il codice personale.