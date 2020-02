Oroscopo Capricorno di domani 5 febbraio 2020

Per voi nati sotto il segno del Capricorno, ambiziosi e determinati, l’oroscopo di domani 5 febbraio è decisamente positivo. Nettuno, infatti, che si trova in Pesci, vi sosterrà nella realizzazione dei vostri obiettivi. È il momento giusto per confermare le vostre capacità lavorative o, se non siete del tutto soddisfatti, per migliorare la vostra posizione.

Amore: non siate gelosi

Domani 5 febbraio sarà una giornata promettente, potreste perfino ricevere qualche notizia che vi farà contenti. Se vivete una storia d’amore consolidata, gli astri vi suggeriscono di dare la giusta attenzione al vostro partner. Bastano piccole cose, come un gesto dolce o un’attenzione in più, per portare grande serenità nella coppia. Occhio, però, a una Venere troppo influente che potrebbe farvi diventare troppo gelosi. Questo è un buon momento anche per i Capricorno che hanno desiderato a lungo chiarirsi o riappacificarsi con una persona cara. L’oroscopo di domani 5 febbraio indica buone prospettive per i single, che saranno oggetto di nuove attenzioni.

Lavoro: puntate dritti al successo

Sono giorni in cui avete progetti entusiasmanti in testa, ma dovete muovervi con calma, per superare qualche piccolo intoppo. Saranno inconvenienti momentanei che, se armati di prudenza, potrete risolvere con facilità. A parte questo, l’oroscopo di domani 5 febbraio per voi Capricorno ha in serbo anche piacevoli sorprese, un riconoscimento che meritate da un po’ di tempo. È vero, avete molte idee per la testa, in questi giorni, e fremete per realizzarle tutte. Cercate, però, di non trascurarvi e di non chiedere troppo al vostro fisico, altrimenti non avrete l’energia necessaria.