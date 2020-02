Oroscopo della settimana dal 3 al 9 febbraio: le previsioni segno per segno

L’oroscopo della settimana dal 3 al 9 febbraio promette grandi cose, specialmente per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. Febbraio inizia, infatti, con un transito di Venere in Ariete che favorirà proprio questi segni, mentre domenica 9 febbraio la luna piena nel segno del Leone ci spronerà a chiudere tutte le situazioni negative che abbiamo lasciato in sospeso.

Vediamo nel dettaglio l’oroscopo della settimana dal 3 al 9 febbraio per tutti i segni zodiacali.

Le previsioni settimanali per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete l’oroscopo della settimana prevede una grande energia nei prossimi giorni. Approfittane per cogliere tutte le occasioni che si presenteranno sulla tua strada, soprattutto quelle in ambito lavorativo. Venere nel segno ti porterà molta fortuna in amore. Se sei single potrebbe presentarsi un’occasione molto interessante. Toro Mercurio, il pianeta degli scambi, torna favorevole e riporta la pace nei tuoi rapporti, specie in quelli lavorativi. Per i single il pianeta aiuterà ad apparire più seducenti agli occhi degli altri. Le coppie stabili potranno, invece, cominciare nuovi progetti. Gemelli un disaccordo o un piccolo inconveniente nel lavoro può renderti nervoso e più stanco del solito. Sforzati di non ingigantire i problemi, specie da mercoledì, quando l’opposizione di Marte ti metterà a dura prova. Cancro le previsioni dal 3 al 9 febbraio indicano alcune novità nel lavoro, ma attento a non sovraccaricarti di troppi impegni. Sforzati di non riversare il nervosismo nelle altre sfere della tua vita, specie in quella amorosa. Se sei in coppia affidati all’affetto del partner che non vede l’ora di dimostrarti quanto ci tiene a te.

L’oroscopo settimanale dal 3 al 9 febbraio per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno del Leone godranno i favori di Marte, il pianeta dell’azione. La lunga e pesante opposizione di Mercurio termina finalmente, portando nei prossimi giorni nuova positività. In coppia ci sarà l’opportunità di risolvere le divergenze passate grazie a Venere favorevole, mentre i Leone single riceveranno inviti stimolanti. Vergine, anche se ti senti fiacco, l’oroscopo della settimana suggerisce di non innervosirti subito e di provare a dire quello che pensi, specie se nascono discussioni in famiglia. Nel lavoro, invece, ti aspettano dei riconoscimenti importanti da parte dei colleghi, che ti daranno la carica necessaria a fare sempre meglio. Bilancia avrai giornate difficili, soprattutto per quanto riguarda la vita di coppia, a causa di Venere in opposizione. Sappi, però, che sei circondato da persone che ti vogliono bene e saranno pronte a sostenerti. Nel lavoro dovrai impegnarti se vorrai essere all’altezza dei nuovi compiti che ti verranno offerti. Scorpione hai Mercurio a favore per tutta la settimana e ti regalerà molta energia e fortuna. Occhio, però, a non essere troppo possessivo con le persone che ami, altrimenti potrebbero indispettirsi.

L’oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario ti aspetta un inizio settimana non proprio facile, a causa di una Luna in opposizione che potrebbe portarti alcuni fastidiosi intoppi. Avrai comunque una grande energia dalla tua parte: cerca di investirla bene altrimenti potrebbe renderti nervoso e irritabile. L’oroscopo della settimana ti suggerisce di non riversare il nervosismo del lavoro nella relazione. I Sagittario single hanno molta voglia d’innamorarsi, ma al momento devono fare i conti con altre difficoltà. Capricorno stai vivendo un momento molto positivo per il tuo lavoro grazie alla protezione di Mercurio, ma cerca di rallentare un po’ il ritmo, specialmente se ti senti spossato o se ti manca la motivazione. In amore sarai aperto a un nuovo incontro oppure, se sei in coppia, avrai voglia di esprimere tutta la dolcezza che provi per il tuo partner. Acquario hai Marte e Mercurio dalla tua: approfittane per contattare le persone utili a realizzare quel progetto che hai in mente da tempo. Sul fronte armonioso tutto procede a gonfie vele, specie per chi è in coppia da tempo. Pesci Mercurio e Venere ti sostengono e ti regalano grande energia e creatività, specialmente in amore. Attenzione, però, a qualche possibile disaccordo con i tuoi superiori nel lavoro.