Oroscopo Sagittario di domani 5 febbraio 2020

L’oroscopo di questa settimana anticipa alcuni piccoli inconvenienti dovuti a Mercurio, Venere e alla Luna in conflitto. Tutto ciò si rifletterà sul vostro umore che non sarà dei migliori. Avete una voglia enorme di risolvere dei problemi legati al passato. Conviene, però, che vi dedichiate a progetti a lungo termine, perché in questi giorni non tutto filerà liscio come desiderate.

Amore: tenete duro Sagittario!

L’oroscopo di domani 5 febbraio vi avverte: potreste perdere lo humour e l’ottimismo che vi contraddistinguono. Qualche spiacevole intoppo potrebbe rendervi irrequieti e aspri, occhio però a non riversare nel vostro rapporto di coppia questo nervosismo. Se avete una relazione, state attenti a non cadere in discussioni inutili con il vostro partner che non giovano di certo alla serenità della coppia. I Sagittario single non devono crogiolarsi troppo nel passato, perché potrebbero non accorgersi delle occasioni presenti. Abbiate pazienza, dal 7 febbraio ricomincerete a sorridere.

Lavoro: tutto procede senza alti e bassi

Sono giornate in cui vi sentite un po’ confusi e bloccati in tutti gli ambiti della vostra vita. Domani 5 febbraio, l’oroscopo anticipa: nessuna problematica particolare turberà il vostro umore, ma nemmeno grosse novità. Tutto fila normalmente, senza alti né bassi. Dovrete pazientare ancora un po’ prima di vedere quei cambiamenti che desiderate da tempo. Non perdetevi in polemiche futili con i vostri colleghi di lavoro. Se avete dei programmi importanti in mente, cercate di spostarli più in là, quando gli astri saranno più favorevoli.