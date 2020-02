Le fave fanno bene o male alla salute? Ecco la risposta

Le fave sono dei legumi che possono essere consumati sia cotti che crudi. La fava è ricca di proprietà benefiche per tutto il nostro organismo. Come per tutti gli altri legumi, la percentuale di proteine presenti è molto elevata, oltre ovviamente a contenere fibre, vitamine e minerali. Per quanto riguarda i grassi, invece, sono molto poco rappresentati.

Le fave sono molto coltivate in Italia, in Germania e anche in Cina. Ne esistono numerose varietà, che si distinguono tra loro a seconda delle dimensioni e del colore, ma in linea di massima i benefici che apportano tutti pressoché uguali.

Perché mangiare le fave?

Le fave, come già accennato, sono dei legumi che apportano numerosi benefici. Vediamone qualcuno insieme.

Le fave apportano molto ferro

Il ferro è un micronutriente di fondamentale importanza per la nostra salute. Esso risulta essere essenziale per il trasporto dell’ossigeno attraverso il sangue, oltre a prendere parte alla produzione di globuli rossi.

Ottime alleate per la nostra linea

Mangiare le fave aiuta a restare in forma. Si tratta di un legume che apporta pochissime calorie, pochissimi grassi, contrariamente alle fibre e alle proteine che, invece, sono molto abbondanti. Ottime da mangiare anche quando si segue un regime dietetico ipocalorico.

Le fave sono ricche di vitamine

Tra tutte le vitamine contenute nella fava, è particolarmente abbondante la vitamina B1, nota anche come tiamina. La vitamina B1 è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema nervoso.

Abbassa il colesterolo

Il merito di questo beneficio è da attribuire all’elevato contenuto di fibre contenuto nelle fave. Le fibre, infatti aiutano a contrastare il colesterolo definito “cattivo”, in questo modo si prevengono anche malattie cardiocircolatorie.

Prevengono il diabete

Sempre grazie alla presenza delle fibre, le fave aiutano a contrastare l’assorbimento degli zuccheri e prevengono il diabete.

Prevengono l’artrite e l’osteoporosi

Tra i vari minerali presenti, le fave sono ricche di manganese. Si tratta di un minerale che ha numerosi benefici sul sistema nervoso, endocrino e immunitario, oltre che essere un antiossidante che aiuta a prevenire l‘artrite e l’osteoporosi.

Rendono la pelle luminosa

Questo beneficio è favorito dalla presenza della vitamina A, essa aiuta a mantenere la pelle luminosa. Inoltre la vitamina A determina il benessere e la salute degli occhi e della vista.

Le fave sono dei legumi molto versatili, esse possono essere mangiate fresche e crude, ma anche cotte, possono essere acquistate secche. Dato il loro sapore abbastanza delicato possono essere utilizzate per la preparazione di vari piatti.

Controindicazioni

E’ risaputo che, come per tutti gli altri prodotti alimentari, un eccesso nelle porzioni e nella frequenza di consumo, possono determinare delle controindicazioni.

Sono da evitare in caso si manifesti diarrea, dato che per l’elevato contenuto di fibre potrebbero peggiorare questa condizione.

Non si consiglia il loro utilizzo qualora si soffra di favismo. Il favismo è una condizione che si manifesta a causa di un difetto genetico dei globuli rossi, essi verranno distrutti proprio a seguito dell’assunzione di questo legume.