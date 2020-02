Mangiare mortadella scaduta: cosa succede al nostro corpo?

Controllare la data di scadenza degli alimenti è fondamentale, solo in questo modo possiamo essere certi di andare a consumare solo prodotti freschi e che non siano pericolosi per la nostra salute.

Tipi di scadenza

Iniziamo a fare una breve distinzione tra due tipologie di scadenze. La prima dicitura ritrovabile è “da consumarsi preferibilmente entro il”, la seconda, invece, è “da consumarsi entro il”.

La differenza tra le due è importante. Nel primo caso si tratta di una scadenza indicativa, non è un obbligo. In questo caso una volta superata la data di scadenza consigliata, pur consumando l’alimento, il nostro organismo non subirà alcun danno. Gli unici cambiamenti che si possono verificare sono a livello organolettico o nutrizionale. Ad esempio i biscotti, riportano sulla confezione questa dicitura, ma, se non presentano segni evidenti di deterioramento, o muffa, possono ancora essere consumati.

Viceversa, la seconda dicitura, è una data ultima. E’ obbligatorio non consumare l’alimento dopo la sua scadenza, perché si potrebbero avere delle ripercussioni sulla nostra salute. “Da consumarsi entro“, indica la data oltre la quale il prodotto non può essere più consumato.

Un consiglio è quello di non acquistare quantitativi eccessivi di cibo quando non si è certi di riuscirli a consumare, meglio acquistarli freschi volta per volta. Per non correre alcun rischio, è preferibile consumare gli alimenti sempre prima della loro scadenza.

Alimenti diversi, scadenze diverse

Ogni categoria di alimento ha una propria scadenza, ci sono alimenti che scadono in pochi giorni, altri che hanno scadenze più lunghe e ci sono anche alimenti che non scadono affatto.

Vediamo insieme gli alimenti che utilizziamo comunemente quanto tempo possono essere conservati.

Yogurt. Gli yogurt possono essere consumati fino a 6 o 7 giorni dopo la data di scadenza riportata in confezione.

Latte fresco. In questo caso la data di scadenza è posta al sesto giorno successivo al trattamento termico. Inoltre, la data di scadenza varia a seconda della tipologia di latte, in base al trattamento termico a cui viene sottoposto.

Formaggi stagionati. Superata la data di scadenza, questa tipologia di formaggi tendono a presentare la muffa sulla loro superficie. Nonostante ciò basterà rimuoverla e il formaggio potrà essere consumato.

Formaggi freschi. In questo caso il discorso cambia, è necessario rispettare la data di scadenza indicata in confezione, non può essere consumato oltre la data di scadenza.

Uova. Andrebbero consumate prima della data di scadenza, ma ad ogni modo fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza non sono nocive.

Alimenti surgelati. Possono essere consumati fino a due mesi dopo la data di scadenza posta sulla confezione, ovviamente sempre se la loro conservazione è stata corretta.

Pasta e riso. Questi prodotti hanno una scadenza abbastanza lunga, è possibile consumarle anche fino a 2 anni dopo la loro scadenza. Ovviamente solo se non presentano segni evidenti di deterioramento, muffe, insetti.

Olio. Se di qualità può essere consumato anche dopo 8 mesi dalla scadenza.

Alimenti senza la data di scadenza. Rientrano in questa categoria vari alimenti, tra cui lo zucchero, il caffè, il sale, l’aceto, le bevande alcoliche.

Carne, salumi e pesce. Si tratta di alimenti che sarebbe meglio consumare in pochi giorni dall’acquisto. Sono dei prodotti freschi, andranno a male molto più velocemente rispetto ad altri alimenti.

Cosa succede se si mangia mortadella scaduta?

La mortadella, come tutti gli altri salumi freschi, andrebbe consumata entro pochi giorni dall’acquisto, per non determinare rischi inutili alla propria salute.

Consumando la mortadella scaduta i sintomi che si manifesteranno, saranno uguali ai sintomi per tutti gli altri alimenti scaduti, avvertiti in maniera variabile a seconda della persona e a seconda del quantitativo mangiato.

Sintomi

I sintomi che si presentano quando si consuma cibo scaduto sono variabili. Alcuni possono essere molto leggeri, altri molto fastidiosi, ma tanti altri possono essere molto gravi. Diciamo che i sintomi più blandi tendono a sparire in poco tempo.

I sintomi principali saranno il mal di pancia, e la sensazione di malessere generale, nei casi più gravi si possono manifestare delle vere e proprie intossicazioni e tossinfezioni alimentari. I sintomi in questo caso sono vomito, dissenteria, nausea e febbre.

Dunque per evitare di esporre il nostro organismo a rischi inutili, si consiglia di non mangiare la mortadella dopo la data di scadenza.