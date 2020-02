Mangiare noci a colazione fa bene? Ecco la risposta!

Le noci rientrano nella categoria “frutta secca“. Le noci rientrano negli alimenti superfood. Esse sono molto apprezzate per il loro sapore e per i loro numerosi benefici per la nostra salute. Inoltre sono molto versatili e facili da utilizzare, si prestano bene a molte preparazioni alimentari.

Infatti, si tratta di un frutto a guscio che può essere utilizzato in ogni momento della giornata dalla colazione, agli spuntini, anche a pranzo o a cena accompagnato da verdure, secondi, yogurt ecc.

Benefici apportati dalle noci

Le noci sono ricche di sali minerali

Sono un’ottima fonte di vitamina E , e tante altre vitamine

, e tante altre vitamine Contengono acidi grassi omega 3

Contengono elevati quantitativi di melatonina

Sono dei frutti ricchi di antiossidanti

Hanno benefici sul sistema immunitario

Aiutano ad abbassare il colesterolo cattivo e lo prevengono

cattivo e lo prevengono Hanno effetti benefici per il cervello

Riducono il rischio di mortalità a causa di ictus

Sono indicate per gli sportivi dato che forniscono elevati quantitativi di proteine e grassi buoni

Noci a colazione

Nonostante si tratti di un alimento benefico per la nostra salute, bisogna ricordare che le noci apportano molte calorie, circa 600-650 kcal per 100 grammi di prodotto. Sono un’ottima fonte di energia, per questo è molto consigliato il loro consumo al mattino, come colazione, accompagnate da uno yogurt ad esempio, o associate ad una colazione salata sono perfette. Grazie all’energia che forniscono sarà più semplice affrontare la giornata e non presentare il senso di fame.

Varietà di noce

Esistono numerose varietà di noce, qui sotto riportiamo un breve lista con le più conosciute.

Noci di mongongo

Noci brasiliane

Noci macadamia

Noci pecan

Noci candela o noci kemiri

Noci di betel

Noci rosse

Usi alternativi delle noci

Come già detto, le noci sono un ottimo alimento da inserire in una dieta sana ed equilibrata. Ma oltre a mangiarle, essere possono avere numerosi benefici anche quando vengono utilizzate ad altri scopi.

Ad esempio, le noci possono essere utilizzate come un ingrediente cosmetico, ottimo per la cura della pelle e dei capelli. Dalle noci viene ricavato il mallo, che può essere utilizzato sia per delle ricette cosmetiche sia come colorante naturale, se ridotto in polvere.

Suggerimenti per il loro utilizzo

Spesso si sente parlare di “attivazione” delle noci. Ma cosa significa? Per beneficiare al massimo delle proprietà benefiche della frutta secca, bisognerebbe lasciarle in ammollo in acqua e sale per varie ore, e, successivamente, lasciarle a asciugare al sole, in forno, o quando si ha a disposizione, nell’essiccatore.

Questo procedimento è molto antico e serve per attivarne la germinazione. la germinazione permette la diminuzione dell’amido e della fibra contenuta, favorendo l’incremento delle proteine e delle vitamine.

L’ammollo delle noci in acqua e sale dovrebbe avvenire per 7-12 ore. La fase successiva dell’asciugatura, invece, prevede12-24 ore.

Controindicazioni

Il consumo di noci non ha particolari controindicazioni, a meno che non si sia affetti da un’allergia. Ovviamente in questo caso non vanno consumate. Come per ogni altro alimento, se pur sano, si sconsiglia vivamente di abusarne. Non consumarle con elevata frequenza e non esagerare con le dosi, sarà sufficiente a prevenire ogni tipo di rischio per la nostra salute. Inoltre, si sconsiglia di eccedere nelle dosi per evitare un aumento di peso.

Conclusioni

Per concludere possiamo affermare che le noci possono essere tranquillamente consumate a colazione, anzi si consiglia il loro utilizzo a colazione per affrontare al meglio l’intera giornata, esse sono ricche di benefici quindi fa bene mangiarle.