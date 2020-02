Oroscopo oggi 6 febbraio 2020: Acquario

La Luna in Cancro è in conflitto con Giove, pianeta che esagera ogni cosa, l’oroscopo di oggi 6 febbraio 2020 vi avverte: restate calmi. Se non vi lasciate prendere dal nervosismo e dai troppi impegni, oggi sarà una giornata molto positiva e rigenerante, soprattutto in amore.

Acquario: l’amore va a gonfie vele

Cari Acquario, voi lo sapete, siete usciti da un periodo per niente facile. Cercate di non pensarci più e lasciatevi la negatività alle spalle. Oggi 6 febbraio l’oroscopo vi preannuncia una giornata piena di emozioni. Se siete in una relazione stabile, vivrete un’intesa magica col vostro partner, intesa che non potrà che migliorare nel week end in arrivo. I cuori solitari hanno una gran voglia di libertà e sono poco propensi, in questi giorni, a sacrificarla per una storia d’amore. Le stelle però vi avvisano: non è detto che oggi non vi aspetti una serata particolare con un incontro del tutto speciale.

Lavoro: muovetevi con cautela

Oggi 6 febbraio la giornata promette bene, ma l’oroscopo vi invita ad avere cautela con i colleghi di lavoro, specie nelle prime ore della mattinata. Potreste dover affrontare alcune piccole discussioni dovute ai diversi modi di vedere le cose. Restate calmi. Cercate, piuttosto, un ruolo da mediatore e tutto andrà per il meglio. Per voi Acquario che avete alcuni problemi legati a contratti o alle finanze, gli astri vi suggeriscono di mettere le cose in chiaro entro questo fine settimana, e non aspettare oltre. Da sabato infatti inizierà una fase più fortunata. Nel complesso il giorno sarà proficuo e pieno di soddisfazioni.