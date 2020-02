Oroscopo Pesci di domani 7 febbraio 2020

L’oroscopo di domani 7 febbraio 2020 per i nati in Pesci vi invita a restare tranquilli e prudenti, specie se siete in coppia, perché non avrete più la protezione di Venere. Se manterrete diplomazia e pazienza, tutto si risolverà con un buon dialogo, senza intaccare minimamente la vostra armonia. Giove e Saturno vi guardano di buon occhio e sono pronti a sostenervi se avete grandi progetti nell’aria.

Pesci: il lavoro procede senza scossoni

I Pesci possono essere sereni: l’oroscopo di domani 7 febbraio vi anticipa che non ci saranno grossi scossoni a turbare il vostro equilibrio. Forse qualche pensiero di troppo, ma è in arrivo una fase più positiva, che vi porterà nuova energia e obiettivi da realizzare. Se siete coinvolti in un’attività di gruppo, le stelle vi consigliano di cogliere al volo l’opportunità per portare a termini i progetti su cui state lavorando. Cercate, però, di tenere le vostre aspirazioni della vita lavorativa al di fuori di quella sentimentale.

Amore: bene per le coppie solide

Venere in uscita dal vostro segno, in aggiunta al transito di Marte, favorirà le coppie più solide, ma potrebbe creare qualche piccolo turbamento nei Pesci non ancora sistemati. Cercate di non essere troppo gelosi ed esplosivi oggi e le discussioni si ridimensioneranno in un attimo. Ottime notizie per chi ha in programma importanti cambiamenti, come un matrimonio o un trasferimento. Single, l’oroscopo di domani 7 febbraio vi indica la possibilità nell’aria di un incontro stimolante: non fatevelo scappare! Chi si trova sospeso tra due storie dovrà, invece, fare chiarezza dentro sé una volta per tutte.