Vergine: oroscopo della settimana dal 3 al 9 febbraio 2020

I nati in Vergine dovranno affrontare un oroscopo della settimana dal 3 al 9 febbraio 2020 non ottimo, per via di una Luna non proprio a favore. Alti e bassi, soprattutto nei primi giorni. Buona la parte centrale della settimana, quando avrete ben quattro pianeti, Urano, Saturno, Giove e Plutone, a tendervi la mano.

Vergine: l’amore è in grande ripresa

Sono giorni che vi trovano un po’ fiacchi e altalenanti, questi dal 3 al 9 febbraio, ma l’oroscopo vi rasserena, specie sul fronte sentimentale. Venere non sarà più conflittuale e i piccoli malumori del vostro partner saranno solo richieste di attenzione extra, che voi gli concederete volentieri. La vostra non sarà di certo scalfita da questi passeggeri crucci, al contrario!

Al lavoro le meritate soddisfazioni

Le previsioni della settimana per voi Vergine sono davvero promettenti: vi aspettano delle soddisfazioni. Chi ha lavorato sodo ed è stato impegnato in un progetto, avrà finalmente il meritato riconoscimento. I liberi professionisti che si sono dedicati anima e corpo, negli ultimi, alla propria attività vedranno raggiunti importanti obiettivi. Preparatevi a tempi molto favorevoli. Fate attenzione, solamente, alle giornate di mercoledì e giovedì, perché avrete Mercurio in opposizione, che potrebbe farvi qualche sgambetto e rendervi più nervosi del solito. Superato questo piccolo impasse, vi aspetta un week end circondato dall’affetto del vostro compagno e degli amici.