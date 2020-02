Mangiare olive fa ingrassare o dimagrire? Ecco la verità!

Le olive fanno ingrassare o dimagrire? Tutti gli amanti di questo frutto se lo chiederanno molto spesso. Le olive, oltre ad essere utilizzare per alcune preparazioni culinarie, oggigiorno sono molto utilizzate anche come snack. Le si ritrovano molto spesso anche come aperitivo, vengono servite in accostamento alle bevande. Cerchiamo quindi di dare una risposta a questo quesito.

Come risaputo dalle olive viene ricavato l’olio. L’olio è un condimento che viene utilizzato anche quando si è a dieta, salvo alcuni casi. Questo ci fa pensare che in realtà tanto male, le olive, non facciano. Sicuramente non sono prive di calorie, ma gran parte di esse sono fornite da grassi definiti buoni. Questi grassi contenuti nelle olive svolgono un’azione molto importante per il nostro organismo, tendono ad abbassare e contrastare i livelli di colesterolo cattivo. Prevengono, dunque, alcune patologie anche molto gravi. Inoltre, migliorano la circolazione sanguigna.

Esistono tante varietà di olive, esse si differenziano per colore, dimensione, ma in linea di massima i benefici che apportano e anche le calorie restano pressoché simili tra loro. Secondo le nostre conoscenze, dunque, le olive non possono essere considerate come una causa che determina un aumento di peso. Ovviamente come per tutti gli altri alimenti, un eccesso nel loro consumo, e un’elevata frequenza di utilizzo, potrebbero determinare un aumento di peso.

Benefici delle olive

Le olive sono dei frutti ricchi di proprietà benefiche per il nostro organismo. Abbiamo già accennato alla loro capacità di fornire grassi buoni andando a contrastare il colesterolo cattivo a favore del colesterolo definito buono. Questo, però, non è l’unico beneficio che le olive apportano. Vediamone insieme altri.

Le olive sono ricche di vitamine e in particolar modo, la vitamina più abbondante è la vitamina E, ottima contro l’invecchiamento cellulare. Oltre le vitamine, sono ricche di numerosi antiossidanti che contrastano l’azione dei radicali liberi.

Ancora, le olive sono ricche di betacarotene, è un composto indispensabile per il nostro organismo dato che questa particolare sostanza, è precursore della vitamina A, fondamentale per la vista e in generale per la salute degli occhi.

Infine, è da menzionare che nelle olive vi è un quantitativo elevato anche di fibre. Le fibre sono indispensabili per il corretto funzionamento dell‘intestino, ne assicurano l’equilibro. Inoltre, la fibra ha numerosi benefici per il nostro organismo. Allevia disturbi come la stipsi, favoriscono la digestione e permettono un assorbimento migliore delle sostanze nutritive ostacolando invece un assorbimento eccessivo degli zuccheri, dunque prevengono il diabete.

Conclusioni

Quindi è chiaro che le olive non fanno ingrassare, ovviamente se consumate in quantità moderate, per usufruire al meglio di tutti i benefici che apportano.

Solo in alcuni casi particolari le olive possono far male. Ad esempio in caso di allergia.

Sarebbero da preferire le olive al naturale, quelle a cui non è stato aggiunto sale, in questo caso potrebbero far ingrassare a causa di un aumento dell’apporto calorico e a causa della ritenzione idrica che determina il sale.