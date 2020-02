Oroscopo Bilancia di domani 8 febbraio 2020

L’oroscopo della Bilancia di domani 8 febbraio 2020 anticipa il transito di Venere in Ariete, che produrrà effetti positivi nella vita dei nati sotto questo segno. La Luna in Leone porterà un’ondata di risveglio per tutti i segni. Il weekend inizierà alla grande per voi Bilancia, soprattutto per quanto riguarda la vita sentimentale.

Domani 8 febbraio Bilancia: amore alle stelle

Tutto procede a gonfie vele, questo dice l’oroscopo di domani 8 febbraio. Soprattutto per chi sta vivendo una storia d’amore. Si prospetta una serata all’insegna del romanticismo, buttatevi e non fatevela scappare. Chi ha in mente una convivenza da un po’, potrebbe vederla concretizzarsi proprio in questi giorni. I cuori solitari faranno oggi incontri molto interessanti.

Lavoro: usate più diplomazia

Non è un momento facilissimo, per voi Bilancia, dal punto di vista lavorativo. Forse vi trovate nel mezzo di una collaborazione difficile, che vi sta togliendo serenità. Cercate di essere più diplomatiche e pronte a mettervi in discussione, se necessario, e vedrete che l’atmosfera si rasserenerà. Le Bilancia che, invece, sono alla ricerca del loro primo lavoro, potranno stringere nelle prossime ore nuovi, promettenti contatti. Stelle favorevoli, invece, per i nati in Bilancia che sono alle prese con gli studi.