L’oroscopo di Paolo Fox per domenica 9 febbraio 2020 prevede umore alle stelle per Sagittario e Ariete; molto bene il lavoro per i Capricorno.

Previsioni 9 febbraio 2020 per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Le previsioni di Paolo Fox per voi Ariete sono ottime, complice anche la Luna in Leone. Avrete una carica di energia che, ovunque sceglierete di riversare, vi porterà buoni risultati. Si conclude una settimana, per i nati in Toro, decisamente stressante dal punto di vista emotivo. Cercate di rilassarvi e di recuperare energie per i prossimi giorni. Domenica 9 sarà per i Gemelli una giornata monotona. Paolo Fox vi invita a non cedere alla voglia di pigrizia e portare a compimento le attività rinviate nei giorni scorsi. I Cancro devono fare i conti con alcuni dubbi in Amore. Chiarite con il vostro partner tutti i dubbi che vi girano in testa e non vi danno serenità.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

La parola d’ordine di domenica 9 febbraio per tutti i Leone è: progetti. L’oroscopo di Paolo Fox è chiaro su questo, è il momento giusto per percorrere nuove strade e la Luna nel vostro segno non potrà che appoggiarvi alla grande. I Vergine non devono preoccuparsi delle finanze questa domenica. Negli ultimi giorni hanno avuto buone entrate e possono concedersi una spesa, che potrebbe rivelarsi preziosa dal punto di vista lavorativo. Bilancia, questa domenica 9 febbraio vi aspetta una giornata molto promettente per la coppia: i dissapori passati saranno solo un lontano ricordo. Le previsioni di Paolo Fox non sono delle migliori per i nati sotto il segno dello Scorpione. Vi sentirete sotto pressione per il lavoro e non riterrete di ricevere quanto date.

Previsioni astrali Paolo Fox domenica 9 febbraio 2020 per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Giornata al top per i Sagittario quella di domenica 9 febbraio, grazie a Marte nel vostro segno e alla Luna in Leone. Il vostro ottimo umore vi renderà una compagnia irresistibile. l’oroscopo di Paolo Fox è molto positivo per i Capricorno, sarà una domenica piena di meritate soddisfazioni dal punto di vista professionale. Gli Acquario devono cercare di tenere sotto controllo il loro nervosismo, soprattutto nell’ambito lavorativo. Sforzatevi di restare calmi di fronte alle provocazioni dei colleghi. Infine i Pesci correranno il rischio, domenica 9 febbraio, di volersi trincerare nel silenzio che tanto amano. Cercate a non escludere il partner dai vostri pensieri.