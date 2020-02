Cagliari, scomparsi due fratelli a Dolianova: massima condivisione!

Da domenica 9 febbraio non si hanno più notizie di due fratelli, Davide e Massimiliano Mirabello, che abitano nel piccolo comune di Dolianova in provincia di Cagliari, un paese di circa 9.500 persone.

La scomparsa è avvenuta nel pomeriggio e con i due fratelli (Davide 40 anni e Massimiliano 36) è sparita nel nulla anche l’autovettura di Davide. Da quel momento i familiari non hanno più notizie dei due uomini e chiedono risposte alle autorità competenti ed aiuto a chiunque sapesse qualcosa in merito.

L’unica attuale certezza è che tra Davide ed un altro abitante del paese era in atto una serie di litigi che perdurava ormai da tempo, tanto da portare quest’uomo all’uccisione del cane di Davide per poi farglielo ritrovare davanti la propria abitazione. Tra i due i litigi sono sfociati in attacchi verbali, minacce e denunce.

Domenica pomeriggio Davide è uscito di casa con la sua auto intorno alle 15:30 e mentre faceva rientro a casa l’uomo con il quale era in “guerra” ha sputato al suo passaggio come segno dispregiativo e probabilmente minacciandolo – come racconta la compagna di Massimiliano -ancora una volta. A quel punto Davide ha chiamato il fratello Massimiliano, probabilmente per tentare di chiarire una volta e per tutte la diatriba con il vicino ed il fratello è corso in suo aiuto, perché la voce di Davide gli era apparsa molto scossa.

I due fratelli si sono messi in auto, dirigendosi verso la casa dell’uomo, ma da allora non hanno fatto più rientro nelle rispettive case e anche l’auto non è stata più trovata. Spariti nel nulla, come risucchiati dalla terra, ma come è possibile che questo possa accadere in un paese dove tutti si conoscono e che nessuno abbia visto o sentito nulla?

I lati oscuri della vicenda sono tantissimi ed intanto la famiglia dei due uomini è in preda al panico, la sorella Eleonora che vive a Roma con le altre sorelle si è subito precipitata a Dolianova per seguire le indagini da vicino, ma queste fino ad ora secondo la famiglia stanno procedendo a ritmi molto blandi e le autorità del posto si sono solo limitate a cercare tra i terreni insieme alla Protezione Civile.

Perché non interrogare la gente del posto, l’uomo con il quale Davide era in pessimi rapporti? Cosa si attende per intervenire in modo drastico ed efficiente per ritrovare i due fratelli scomparsi nel nulla? Perché non chiedere dei rinforzi sul posto?

Tante domande che ancora non hanno risposte ed intanto le ore e i giorni passano e di due persone non si hanno più notizie.

Aiutiamo la famiglia Mirabello, chiunque avesse visto, sentito o abbia notizie si faccia avanti!

Patrizio Annunziata