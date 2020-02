Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 12 febbraio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

By

Siamo arrivati all’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 12 febbraio 2020 relativo agli ultimi quattro segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ecco cosa dicono le previsioni del famoso astrologo su amore, salute e lavoro.

Oroscopo di Paolo Fox 12 febbraio 2020: Sagittario

La giornata di domani 12 febbraio è dalla vostra parte per quanto riguarda i sentimenti. Venere a favore ha messo fine, finalmente, alle polemiche passate. Sul lavoro bene, ma occhio a non spendere troppi soldi.

Oroscopo di Paolo Fox 12 febbraio 2020: Capricorno

Potreste vivere qualche malinteso in amore che vi porterà a discutere, specie per chi sta vivendo dei conflitti con i parenti. Anche sul lavoro potreste avere del nervosismo. Siate prudenti: febbraio è un mese per voi di grandi decisioni.

Oroscopo di Paolo Fox 12 febbraio 2020: Acquario

È un momento buono per fare incontri intriganti. Chi vive una relazione di lunga durata potrebbe aver perso un po’ dell’intesa passata con il proprio partner. Nel lavoro qualche insofferenza di troppo, dovuta alla gran voglia di cambiamenti. Cercate di risparmiare, specie se avete dei progetti importanti in mente.

Oroscopo di Paolo Fox 12 febbraio 2020: Pesci

Non concentratevi soltanto sul lavoro: avete bisogno di lasciare spazio ai vostri sentimenti. Venere potrebbe favorire nuovi interessanti incontri. Il lavoro richiede molta energia in questi giorni: in arrivo novità interessanti.