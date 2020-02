Oroscopo Paolo Fox mercoledì 12 febbraio 2020: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevede l‘oroscopo di Paolo Fox per domani, mercoledì 12 febbraio 2020, per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Ecco di seguito le previsioni astrologiche dei primi quattro segni dello zodiaco.

Oroscopo di Paolo Fox 12 febbraio 2020: Ariete

Febbraio è un mese all’insegna dell’amore grazie a Venere favorevole, eppure domani 12 febbraio potreste vivere qualche piccolo nervosismo. Non vi preoccupate, sarà un malumore passeggero che si risolverà entro domenica 19 febbraio. Anche sul fronte economico potreste avere qualche cruccio, causato dall’aspetto dissonante di Giove: anche se guadagnate, i soldi volano via in un batter d’occhio in questi giorni.

Oroscopo di Paolo Fox 12 febbraio 2020: Toro

Mercoledì 12 sarà una giornata molto positiva per l’amore. Non sottovalutate la possibilità di nuove storie, Venere vi sostiene in special modo dal 19 febbraio. Arrivano buone notizie nel lavoro.

Oroscopo di Paolo Fox 12 febbraio 2020: Gemelli

I nati in Gemelli vivranno alti e bassi, domani 12 febbraio, causati da una Luna dissonante. Forse dovete recuperare l’intesa un rapporto di lunga durata oppure fare chiarezza su una storia ambigua. Siate pazienti e le cose a breve si risolveranno. Non avete più Giove opposto e pian piano state recuperando anche nel lavoro. Domani, però, potreste avere qualche controversia che vi innervosirà.

Oroscopo di Paolo Fox 12 febbraio 2020: Cancro

Non sarà un giorno facile per i Cancro che vivono già da qualche tempo contrasti nella coppia. Dovreste cercare di non riversare nella vostra relazione le preoccupazioni professionali. Evitate le discussioni. Tensioni anche nel lavoro: siate prudenti nel firmare nuovi contratti.