Attenzione a questo farmaco per il mal di testa: è stato ritirato dal mercato! [FOTO e LOTTO]

Allerta medica per un farmaco ritirato da parte dell’AIFA. Si tratta di un farmaco per il mal di testa ed è stato richiamato dal mercato a causa di un “aspetto alterato”. Si tratta nello specifico di un antidolorifico e l’allarme è partito direttamente dall’Agenzia Italiana del Farmaco che ha evidenziato appunto diversi problemi.

Come detto già poco sopra l’aspetto del farmaco non era conforme al solito. Il prodotto in questione è del marchio Virdex e si tratta di alcune supposte per il mal di testa. Inoltre, a parte l’aspetto insolito, presenta anche un colore strano.

Due sono i lotti ritirati: