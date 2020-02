Il cioccolato fondente è vegano? Ecco la verità

By

Il cioccolato è uno dei prodotti alimentari più amati, a partire dai bambini fino ad arrivare agli anziani. E’ risaputo che esistono varie tipologie di cioccolato, c’è chi la preferisce al latte, chi bianca e chi, invece, preferisce il cioccolato fondente. Tra questi il cioccolato fondente sarebbe quello da preferire, dato che è quello che presenta un maggior quantitativo di benefici per il nostro organismo.

L’ingrediente base del cioccolato è ovviamente il cacao, per cui i benefici apportati da questo prodotto provengono dal cacao stesso. Affinché il cioccolato fondente possa presentare un quantitativo maggiore di effetti benefici per la nostra salute, sarebbe preferibile scegliere un cioccolato con una percentuale di cacao del 70% almeno.

Valori nutrizionali e composizione del cioccolato

Il cioccolato è un alimento ricco di grassi sia saturi che monoinsaturi. Tra i monoinsaturi il più abbondante è l’acido oleico. Tra gli acidi grassi saturi, invece, i più rappresentati sono l’acido stearico e l’acido palmitico.

Oltre agli acidi grassi nel cioccolato fondente sono contenuti molti sali minerali, tra questi citiamo il magnesio, il potassio, il rame e il ferro. Ancora, altri composti abbondantemente presenti sono i polifenoli, dalle innumerevoli proprietà benefiche. Tra questi polifenoli le catechine, le antocianine e le proantocianidine, sono i più abbondanti.

Il cioccolato fondente è un toccasana per la salute, è un potente antiossidante e antinfiammatorio naturale.

Benefici del cioccolato fondente

Il cioccolato fondente sembrerebbe allungare la vita. Le persone che assumono in modo regolare un piccolo quantitativo di cioccolato fondente presentano dei valori più bassi di pressione arteriosa, per cui si ha una maggiore prevenzione di malattie cardiovascolari. Si ha una riduzione del colesterolo cattivo, a favore del colesterolo buono.

Il cioccolato è un ottimo antidepressivo naturale. Questa sua azione è dovuta alla produzione della serotonina, si tratta di un ormone del buonumore che svolge sul sistema nervoso un’azione eccitante e antidepressiva.

Il cioccolato protegge dalle malattie neurodegenerative, come la demenza senile e l’Alzheimer.

Non fa ingrassare se consumato nelle giuste dosi. Nonostante sia un alimento calorico, non è necessario eliminarlo del tutto dal proprio regime alimentare, non fa ingrassare, anzi, sembrerebbe stimolare la perdita di peso. Questa sua proprietà è dovuta anche alla presenza di fibre, che aumentano il senso di sazietà. Inoltre, sembra che il consumo di cioccolato aiuti a ridurre l’assorbimento dei grassi e dei carboidrati.

Anche le persone affette da diabete possono consumarlo, ovviamente sempre in piccole dosi, e andando a preferire un cioccolato con una percentuale di cacao superiore. Tanto più è elevata la percentuale di cacao, meno zucchero sarà presente, maggiori saranno i benefici apportati.

Il cioccolato fondente è vegano?

Questa è una domanda abbastanza frequente. Dunque cerchiamo di dare una risposta per risolvere il dilemma. Solitamente per determinare se un prodotto è vegetariano e/o vegano, è sufficiente leggere l’etichetta nutrizionale, in cui vengono riportati tutti gli ingredienti presenti nel prodotto, o ancora più semplicemente vi sarà un simbolo posto sulla confezione stessa.

Il primo ingrediente di cui si deve verificare la presenza è il latte in polvere, molto spesso presente nel cioccolato.

Il cioccolato fondente è normalmente prodotto solo con zucchero, cacao, burro di cacao, e in modo opzionale è aggiunta la lecitina di soia. Dunque è molto semplice la risposta a questo quesito, ovviamente il cioccolato fondente è vegano. Il cioccolato fondente, a differenza di quello al latte, non contiene derivati animali. Può essere tranquillamente consumato anche da coloro che decidono di seguire una dieta vegana.