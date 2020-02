Oroscopo Paolo Fox di domani 13 febbraio 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 13 febbraio 2020. Amore alle stelle per i Toro; attenti alle discussioni Ariete. Ecco, nel dettaglio, cosa accadrà ai primi segni dello zodiaco per quanto riguarda amore, salute e lavoro nella giornata di domani.

Oroscopo Paolo Fox domani 13 febbraio 2020: Ariete

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 13 febbraio vi invita a non cadere nelle discussioni. Giove dissonante potrebbe portarvi alcune preoccupazioni in campo economico, ma cercate di non riversare questi nervosismi nel rapporto di coppia. Le stelle sono dalla parte degli Ariete che hanno voglia di riscoprire l’amore, in particolar modo domenica 16 avrete una giornata interessante. Sul lavoro state attenti alle decisioni rischiose. Siate pazienti, già dal 22 si apriranno nuove opportunità.

Oroscopo Paolo Fox domani 13 febbraio 2020: Toro

Un cielo molto favorevole in amore per in nati sotto il segno del Toro. È un buon momento per vivere nuove emozioni e dal 19 febbraio sarà sempre meglio. L’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 13 vi promette conferme positive o buone proposte in arrivo in ambito lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox domani 13 febbraio 2020: Gemelli

I Gemelli non hanno più Venere dissonante da qualche giorno e questo non potrà che favorire i sentimenti. Avete bisogno di tranquillità adesso, ma cercate di non trascurare chi vi vuol bene. Le previsioni di Paolo Fox sono molto promettenti per i single: già da metà mese potreste fare incontri interessanti. Sono giorni di recupero sul lavoro per i Gemelli che escono da un periodo difficile, ma presto arriveranno risposte positive.

Oroscopo Paolo Fox domani 13 febbraio 2020: Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 13 febbraio conferma un periodo complicato per i Cancro, che vivono momenti di incertezza sul lavoro. Cercano sicurezze in questi giorni che tardano ad arrivare e questo potrebbe mettere a dura prova anche le coppie più stabili. Evitate i contrasti. In campo lavorativo state avendo qualche preoccupazione: forse bisogna rinnovare dei programmi oppure chiudere una collaborazione sbagliata. Siate pazienti e vedrete che dalla seconda metà dell’anno le cose inizieranno a migliorare